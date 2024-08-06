В Париже снова отменили тренировки олимпийцев в Сене

Ранее после заплыва в Сене нескольких спортсменов стошнило. А одна триатлонистка попала в больницу с кишечной палочкой

Тестирование качества воды в парижской Сене (Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Качество воды в парижской Сене не позволило 6 августа провести тренировку олимпийцев перед турниром по плаванию на открытой воде. Река снова оказалась непригодна для плавания, передает слова организаторов французская газета Le Parisien.

В преддверии смешанной эстафеты 3 и 4 августа организаторы отменили тренировку триатлонистов из-за грозы, которая прошла выше по течению реки и загрязнила воду.

Качество воды в реке широко обсуждалось до начала Олимпиады, и французским чиновникам даже приходилось самим погружаться в Сену, чтобы доказать ее пригодность для соревнований. Причина споров — в уровне фекальных бактерий E. coli (кишечная палочка) и энтерококков, которые часто превышают норму.

Качество воды в Сене приводило к проблемам и на самой Олимпиаде. На днях участвовавшая в триатлоне Клэр Мишель из Бельгии попала в больницу с кишечной палочкой. Еще нескольких спортсменов тошнило после заплыва.

Несколько спортсменов публично назвали условия речного заплыва неприемлемыми. В частности, испанка Мариам Касильяс заявила Marca, что организаторы Олимпийских игр «не подумали о здоровье спортсменов» и «превратили соревнования в цирк».