Лучшие кадры с одного из самых «фотогеничных» турниров Олимпиады

Фотография с соревнований по серфингу была признана МОК самой красивой. Самые памятные события, связанные с этим видом спорта, на Олимпиаде в Париже — в фотогалерее «РБК Спорт»

Серфингистка на Олимпиаде-2024 (Фото: Reuters)

Фото: Global Look Press

Международный олимпийский комитет (МОК) восхитился фото бразильского серфингиста Габриэля Медины на Олимпиаде в Париже. На этом фото трехкратный чемпион мира запечатлен парящим высоко в воздухе с поднятой вверх рукой.

Серфинг является одним из самых фотогеничных видов спорта.

Фото: Reuters

Олимпийские соревнования по серфингу проводятся в 15 тыс. км от Парижа, на острове Таити в Тихом океане.

Фото: Reuters

Никогда соревнования на Олимпиаде не были на таких больших расстояниях друг от друга.

Фото: Reuters

Стоит отметить, что на Таити серфингисты живут не в Олимпийской деревне, а на лайнере.

Фото: Reuters

Турнир проходит в сложных погодных условиях, при сильном ветре.

Фото: Reuters

Австралийский серфер Джек Робинсон чуть не утонул во время третьего раунда турнира.

Фото: Reuters

В итоге Робинсон выиграл серебряную медаль Олимпийских игр.

Фото: Reuters

Французский серфингист Каули Вааст завоевал золотую медаль. Его результат в финале составил 17,67 балла.

Фото: Reuters

Габриэль Медина, чью фотографию МОК признал лучшей, занял третье место на Играх.

Фото: Getty Images

Американская серфингистка Кэролайн Маркс завоевала золотую медаль среди женщин. Благодаря этому успеху США обошли Китай в общем медальном зачете.

Фото: Reuters

Второе место заняла представительница Бразилии Татьяна Уэстон-Уэбб, а бронзовую награду завоевала француженка Йоханна Дефей.

Фото: Reuters

Российские спортсмены не участвуют в турнире, они пропустили отборочные этапы на Олимпиаду.

Фото: Reutrers / Carlos Barria

Международная ассоциация серфинга (ISA) в апреле продлила отстранение россиян от турниров под эгидой организации.

Фото: Getty Images

Причина продления отстранения — правилами не предусмотрено участие в соревнованиях атлетов под нейтральным флагом.

Фото: Reutrers / Carlos Barria

В последний день соревнований из воды выпрыгнул кит. Фотографы сделали одно из самых памятных фото на Олимпиаде.