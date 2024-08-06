Лучшие кадры с одного из самых «фотогеничных» турниров Олимпиады
Международный олимпийский комитет (МОК) восхитился фото бразильского серфингиста Габриэля Медины на Олимпиаде в Париже. На этом фото трехкратный чемпион мира запечатлен парящим высоко в воздухе с поднятой вверх рукой.
Серфинг является одним из самых фотогеничных видов спорта.
Олимпийские соревнования по серфингу проводятся в 15 тыс. км от Парижа, на острове Таити в Тихом океане.
Никогда соревнования на Олимпиаде не были на таких больших расстояниях друг от друга.
Стоит отметить, что на Таити серфингисты живут не в Олимпийской деревне, а на лайнере.
Турнир проходит в сложных погодных условиях, при сильном ветре.
Австралийский серфер Джек Робинсон чуть не утонул во время третьего раунда турнира.
В итоге Робинсон выиграл серебряную медаль Олимпийских игр.
Французский серфингист Каули Вааст завоевал золотую медаль. Его результат в финале составил 17,67 балла.
Габриэль Медина, чью фотографию МОК признал лучшей, занял третье место на Играх.
Американская серфингистка Кэролайн Маркс завоевала золотую медаль среди женщин. Благодаря этому успеху США обошли Китай в общем медальном зачете.
Второе место заняла представительница Бразилии Татьяна Уэстон-Уэбб, а бронзовую награду завоевала француженка Йоханна Дефей.
Российские спортсмены не участвуют в турнире, они пропустили отборочные этапы на Олимпиаду.
Международная ассоциация серфинга (ISA) в апреле продлила отстранение россиян от турниров под эгидой организации.
Причина продления отстранения — правилами не предусмотрено участие в соревнованиях атлетов под нейтральным флагом.
В последний день соревнований из воды выпрыгнул кит. Фотографы сделали одно из самых памятных фото на Олимпиаде.
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