Сборная Франции по баскетболу сенсационно вышла в полуфинал Олимпиады

Французы в 1/4 финала неожиданно обыграли сборную Канады со счетом 82:73

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Сборная Франции по баскетболу неожиданно обыграла команду Канады со счетом 82:73 в матче 1/4 финала олимпийского турнира в Париже.

У французов самым результативным был Гершон Ябуселе (22 очка), у канадцев — Шей Гилджес-Александер (27).

Главная французская звезда Виктор Вембаньяма, лучший новичок НБА прошлого сезона, набрал 7 очков, сделал 12 подборов и восемь передач.

Канада на групповом турнире выиграла все три матча (у Австралии, Греции и Испании), у Франции были две победы (над Бразилией и Японией в овертайме) и поражение (от Германии).

Букмекеры принимали ставки на победу Канады, в составе которой почти все игроки из НБА, с коэффициентом примерно 1,25, Франции — больше 3,50.

В полуфинале соперником Франции будет Германия, действующий чемпион мира. Во втором полуфинале Сербия сыграет с США или Бразилией.