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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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В ожидании первой российской медали. Что происходит на Олимпиаде

Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
На Олимпиаде проходит девятый соревновательный день. Что происходит на Играх в Париже — в онлайне «РБК Спорт»
Фото: Andrew Redington / Getty Images
Фото: Andrew Redington / Getty Images

Медали в каких видах спорта разыгрываются 4 августа:

  • бадминтон: парный разряд (м);
  • велоспорт: групповая гонка (ж);
  • гольф: финальный раунд (м);
  • конный спорт: выездка, индивидуальное первенство;
  • легкая атлетика: прыжки в высоту (ж), метание молота (м), 100 м (м);
  • настольный теннис: одиночный разряд (м);
  • плавание: 50 м вольный стиль (ж), 1500 м вольный стиль (м), комбинированная эстафета 4х100 м (м, ж);
  • спортивная гимнастика: кольца (м), разновысокие брусья (ж), опорный прыжок (м);
  • стендовая стрельба: скит (ж);
  • стрельба из лука: индивидуальное первенство (м);
  • теннис: одиночный разряд (м), парный разряд (ж);
  • фехтование: командная рапира (м);

Таблица медалей Олимпиады

Где выступают россияне

Теннис. Финал в парном разряде. Мирра Андреева/Диана Шнайдер — Сара Эррани/Джасмин Паолини (Италия).

Велоспорт. Групповая гонка. Тамара Дронова, Алена Иванченко.

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13:30. Боксерша из Тайваня Линь Юйтин, которая попала в гендерный скандал на Олимпиаде, вышла в полуфинал в весовой категории до 57 кг и гарантировала себе минимум бронзу Олимпийских игр в Париже.

В четвертьфинале Линь Юйтин победила болгарку Светлану Каменову-Станеву единогласным решением судей.

12:30. Турнир по плаванию на открытой воде отказались проводить в Сене. Кроме того, организаторы Олимпиады 4 августа отменили тренировку у триатлонистов в преддверии смешанной эстафеты.

12:15. Немецкий велогонщик Нильс Политт во время групповой гонки на Олимпиаде заехал в известное кафе Café des 2 Moulins на Монмартре ради похода в туалет, поскольку не смог найти укромное место вдоль трассы.

11:50. Адель вчера прерывала свой концерт в Мюнхене ради просмотра женского финального забега на 100 м на Олимпийских играх.

11:45. Католическая церковь спустя более чем неделю отреагировала на сцену с открытия Олимпийских игр в Париже, которая пародировала картину Леонардо да Винчи «Тайная вечеря» и подвергла ее критике. Ватикан в своем заявлении назвал сцену «оскорблением верующих».

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11:30. Стало известно, почему трехкратная олимпийская чемпионка Шелли-Энн Фрейзер-Прайс из Ямайки вчера не смогла принять участие в полуфинальном забеге на 100 м.

Накануне в Сети появилось видео, на котором сотрудники службы безопасности не пускали легкоатлетку на территорию арены. В итоге спортсменке все-таки удалось зайти через другой вход, однако она получила травму во время разминки.

«К сожалению, она не смогла выступить на соревнованиях из-за травмы, полученной во время финальной разминки», — сказал глава ямайской делегации Ян Келли.

11:00. Сегодня состоится женский олимпийский парный финал по теннису. В нем российский дуэт Мирра Андреева/Диана Шнайдер сыграет против итальянок Сары Эррани и Джасмин Паолини. Это будет первая медаль для России на Играх в Париже.

Как их шансы оценивают эксперты и букмекеры — в материале «РБК Спорт».

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