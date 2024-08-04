«Совершили чудо». Что говорят о медали Андреевой и Шнайдер на Олимпиаде

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер завоевали серебро Олимпиады в Париже. Что говорят о первой медали спортсменов из России — в подборке «РБК Спорт»

Мирра Андреева и Диана Шнайдер (Фото: Reuters)

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер проиграли в финале олимпийского турнира в парном разряде итальянкам Саре Эррани и Джасмин Паолини и завоевали серебряные медали Олимпиады в Париже.

Андреева и Шнайдер выиграли первую медаль для российских спортсменов на Олимпиаде-2024. Всего в Париже выступают 15 российских атлетов в нейтральном статусе.

«РБК Спорт» собрал реакцию экспертов на первую медаль российских спортсменок на Играх.

Реакция экспертов

Алексей Селиваненко, вице-президент Федерации тенниса России (ФТР)

«Настоящий парный финал Олимпиады с чемпионским тай-брейком, головокружительными розыгрышами, нервами и эмоциями. Диана и Мирра были близки, но немного опыта, немного нервов и в итоге Сара и Жасмин оказались чуть сильнее», — заявил Селиваненко «РБК Спорт».

Виктор Янчук, бывший представитель СССР в Международной федерации тенниса и заслуженный тренер

«Поражение российских теннисисток — как достижение, на самом деле. Это равный матч. Поражение могло быть и победой. Все было рядом, и в равной борьбе Андреева и Шнайдер проиграли опытным итальянкам. Итальянская пара сыграна уже многими годами, а у нас молодежь: одной 17 лет, другой — 20. Поэтому это было серьезное испытание, и они почти справились. Немного не повезло, не хватило мастерства и опыта, чтобы все-таки выиграть. Но это дело случая, поскольку все решает пара мячей. У каждой есть свои задачи и проблемы, они молодые и будут прогрессировать. Каждая прибавит и станет на более высокий уровень. Все нормально, серебряные медали для них - это высокая похвала», — сказал Янчук «РБК Спорт»

Елена Брюховец, победительница трех турниров WTA

«Конечно, после первого сета мы были просто вдохновлены их успехом и надеялись, что удастся сегодня выиграть золото, но мы также реально понимали, что Сара и Жасмин очень опытные игроки, они будут пытаться сбить ритм и темп. Безусловно, нашим девочкам не хватило опыта, чуть закрепостилась Диана. В супертай-брейке все очень близко было — в концовке прям каждый розыгрыш был на вес золота. Чуть не повезло в концовке, но девчонки сделали сумасшедший прорыв, они совершили чудо на своей первой Олимпиаде. Они бились, они боролись, Диана творила чудеса от матча к матчу, но чуть не хватило, но я думаю, что для российского тенниса родилась новая пара и надеюсь, что мы будем долгие годы следить за их выступлениями. Две молодые спортсменки, которые ворвались в элиту мирового тенниса», — заявила Брюховец «РБК Спорт».

Светлана Кузнецова, бывшая вторая ракетка мира, двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде

«Очень, очень обидно за девчонок, потому что победа была очень близко и не хватило просто опыта и отважности. Задумались во втором сете, дали вернуться соперницам. На тай-брейке явно зажало. Это с опытом проходит, надеюсь, что будет еще шанс! Поздравляю с серебряной медалью! Сыграли гораздо лучше, чем кто-то ожидал с начала Олимпиады! Молодчины. Всегда хочется большего, когда не занял первое место», — написала Кузнецова в своем телеграм-канале.

Елена Веснина, олимпийская чемпионка Рио-де-Жанейро в парном разряде

«Я очень горжусь нашими девчонками! Они настоящие герои, которые совершили подвиг! Они вдохновенно играли на этой Олимпиаде. Давно я такого не видела. Когда это твоя первая Олимпиада, ощущения свежие, и ты горишь тем, чтобы завоевать медаль, — это дорогого стоит. У девчонок именно так и получилось. Да, они неопытные. Да, они несыгранные. Но вопреки всему дошли до финала», — цитирует Веснину «СЭ».