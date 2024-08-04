Мирра Андреева и Диана Шнайдер принесли России серебро на Олимпиаде
Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер не смогли стать победительницами олимпийского турнира в парном разряде.
В финале россиянки уступили итальянкам Саре Эррани и Джасмин Паолини со счетом 6:2, 1:6, 7:10.
Андреева и Шнайдер выиграли первую медаль для российских спортсменов на Олимпиаде-2024. Всего в Париже выступают 15 российских атлетов в нейтральном статусе.
В одиночном разряде 17-летняя Андреева (23-й номер рейтинга WTA) проиграла в первом круге, 20-летняя Шнайдер (24-й) — во втором.
Андреева стала самым молодым призером теннисного турнира Олимпиады с 1992 года. Американка Дженнифер Каприати в 1992-м завоевала золото в одиночном разряде в возрасте 16 лет 132 дней.
Эррани 37 лет, она является бывшей пятой ракеткой мира в одиночном разряде и бывшей первой ракеткой в парном. В парах итальянка выигрывала все турниры «Большого шлема»: Australian Open (2013, 2014), «Ролан Гаррос» (2012), Уимблдон (2014) и US Open (2012). 28-летняя Паолини сейчас занимает пятое место в одиночном рейтинге WTA и 14-е — в парном. В нынешнем сезоне Эррани и Паолини дошли до финала «Ролан Гаррос», на кортах которого проводится олимпийский турнир.
Шнайдер в парах побеждала на юниорских Уимблдоне (2021), «Ролан Гаррос» (2022) и US Open (2022). Андреева в нынешнем сезоне дошла до 1/4 финала «Ролан Гаррос» вместе с Верой Звонаревой.
Американский Минюст подал в суд на TikTok, обвинив ее в незаконном сборе данных детей
Мосбиржа приостанавливает публикацию статистики по валютному рынку
Иран готовит быстрый и жесткий ответ на убийство лидера ХАМАС
Forbes получил свидетельства о рождении трех детей Дурова
Aerosmith отменила прощальный тур из-за болезни Тайлера
ФСБ отчиталась о поездках россиян за границу. Инфографика
Ученые установили, что на Меркурии есть слой алмазов толщиной до 18 км
В ВШЭ рассказали о влиянии стресса на частоту употребления алкоголя
Подборка каналов РБК в Telegram