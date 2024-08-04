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Мирра Андреева и Диана Шнайдер принесли России серебро на Олимпиаде

Теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер принесли России серебро на Олимпиаде
В финальном матче российские теннисистки уступили Саре Эррани и Джасмин Паолини из Италии в трех сетах и не смогли завоевать золотую медаль. Однако за ними осталось серебро — это первая медаль для россиян на Олимпиаде-2024
Мирра Андреева и Диана Шнайдер
Мирра Андреева и Диана Шнайдер (Фото: Global Look Press / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер не смогли стать победительницами олимпийского турнира в парном разряде.

В финале россиянки уступили итальянкам Саре Эррани и Джасмин Паолини со счетом 6:2, 1:6, 7:10.

Андреева и Шнайдер выиграли первую медаль для российских спортсменов на Олимпиаде-2024. Всего в Париже выступают 15 российских атлетов в нейтральном статусе.

В одиночном разряде 17-летняя Андреева (23-й номер рейтинга WTA) проиграла в первом круге, 20-летняя Шнайдер (24-й) — во втором.

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Андреева стала самым молодым призером теннисного турнира Олимпиады с 1992 года. Американка Дженнифер Каприати в 1992-м завоевала золото в одиночном разряде в возрасте 16 лет 132 дней.

Эррани 37 лет, она является бывшей пятой ракеткой мира в одиночном разряде и бывшей первой ракеткой в парном. В парах итальянка выигрывала все турниры «Большого шлема»: Australian Open (2013, 2014), «Ролан Гаррос» (2012), Уимблдон (2014) и US Open (2012). 28-летняя Паолини сейчас занимает пятое место в одиночном рейтинге WTA и 14-е — в парном. В нынешнем сезоне Эррани и Паолини дошли до финала «Ролан Гаррос», на кортах которого проводится олимпийский турнир.

Шнайдер в парах побеждала на юниорских Уимблдоне (2021), «Ролан Гаррос» (2022) и US Open (2022). Андреева в нынешнем сезоне дошла до 1/4 финала «Ролан Гаррос» вместе с Верой Звонаревой.

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Фото:Edgar Su / Reuters

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Иван Витченко Иван Витченко
теннис Олимпиада-2024 Мирра Андреева Диана Шнайдер Джасмин Паолини Сара Эррани россияне на Олимпиаде-2024
Мирра Андреева фото

Мирра Андреева

теннисистка
29 апреля 2007 года
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