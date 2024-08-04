Лайлс завоевал золото Олимпиады в беге на 100 м с преимуществом в 0,005 секунды

Лайлс завоевал золото ОИ в беге на 100 м с преимуществом в 0,005 секунды

Американский спринтер опередил ямайца Кишане Томпсона на считанные мгновения

Ноа Лайлс (Фото: Hannah Peters / Getty Images)

Американский бегун Ноа Лайлс завоевал золото на дистанции 100 м на Олимпиаде в Париже.

В финальном забеге 27-летний спринтер показал результат 9,79 секунды.

Второе место занял 23-летний ямаец Кишане Томпсон. Лайлс и Томпсон показали одинаковое время (9,79), их разделило 0,005 секунды.

Бронзу завоевал американец Фред Керли (9,81).

Лайлс является бронзовым призером Олимпиады в Токио на 200 м, шестикратным чемпионом мира (один раз — на 100 м в 2023 году).

Таблица медалей Олимпиады