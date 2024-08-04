 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Олимпиада-2024 в Париже ,  
0 

Лайлс завоевал золото ОИ в беге на 100 м с преимуществом в 0,005 секунды

Лайлс завоевал золото Олимпиады в беге на 100 м с преимуществом в 0,005 секунды
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Американский спринтер опередил ямайца Кишане Томпсона на считанные мгновения
Ноа Лайлс
Ноа Лайлс (Фото: Hannah Peters / Getty Images)

Американский бегун Ноа Лайлс завоевал золото на дистанции 100 м на Олимпиаде в Париже.

В финальном забеге 27-летний спринтер показал результат 9,79 секунды.

Второе место занял 23-летний ямаец Кишане Томпсон. Лайлс и Томпсон показали одинаковое время (9,79), их разделило 0,005 секунды.

Судьбу золота на 100 м решил фотофиниш. Что происходит на Олимпиаде
Спорт
Ноа Лайлс

Бронзу завоевал американец Фред Керли (9,81).

Лайлс является бронзовым призером Олимпиады в Токио на 200 м, шестикратным чемпионом мира (один раз — на 100 м в 2023 году).

Таблица медалей Олимпиады

Американский Минюст подал в суд на TikTok, обвинив ее в незаконном сборе данных детей

Мосбиржа приостанавливает публикацию статистики по валютному рынку

Иран готовит быстрый и жесткий ответ на убийство лидера ХАМАС

Forbes получил свидетельства о рождении трех детей Дурова

Aerosmith отменила прощальный тур из-за болезни Тайлера

ФСБ отчиталась о поездках россиян за границу. Инфографика

Ученые установили, что на Меркурии есть слой алмазов толщиной до 18 км

В ВШЭ рассказали о влиянии стресса на частоту употребления алкоголя

Подборка каналов РБК в Telegram
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
легкая атлетика Олимпиада-2024
Материалы по теме
Трехкратная олимпийская чемпионка Фрейзер-Прайс снялась с Игр
Спорт
Украинская рекордсменка мира победила на Олимпиаде в прыжках в высоту
Спорт
Адель прервала концерт ради просмотра забега на Олимпиаде
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 августа
EUR ЦБ: 92,83 (-0,02) Инвестиции, 02 авг, 18:43 Курс доллара на 3 августа
USD ЦБ: 85,7 (-0,08) Инвестиции, 02 авг, 18:43
Власти Мали решили разорвать дипотношения с УкраинойПолитика, 00:00
Импорт виски ушедших из России брендов вернулся на досанкционный уровеньВино, 00:00
Сборная США вышла в лидеры медального зачета ОлимпиадыСпорт, 04 авг, 23:53
Журналистам из России не дали сделать фото Андреевой и Шнайдер с медалямиСпорт, 04 авг, 23:39
Судьбу золота на 100 м решил фотофиниш. Что происходит на ОлимпиадеСпорт, 04 авг, 23:15
WSJ узнал, что Иран отказался смягчить ответ на гибель ХанииПолитика, 04 авг, 23:13
Лайлс завоевал золото ОИ в беге на 100 м с преимуществом в 0,005 секундыСпорт, 04 авг, 23:05
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Пожарные минимизировали угрозу распространения огня в ростовском АзовеОбщество, 04 авг, 22:59
В Латвии попросили кабмин возместить €7,3 млн за поддержку беженцевПолитика, 04 авг, 22:39
США заявили о готовности привлечь союзников для защиты ИзраиляПолитика, 04 авг, 22:37
«Локомотив» забил пять безответных голов «Ахмату»Спорт, 04 авг, 22:25
Украинская рекордсменка мира победила на Олимпиаде в прыжках в высотуСпорт, 04 авг, 22:19
«Совершили чудо». Что говорят о медали Андреевой и Шнайдер на ОлимпиадеСпорт, 04 авг, 22:16
Лавров обсудил с главой МИД Египта ситуацию на Ближнем ВостокеПолитика, 04 авг, 22:04