Российские велогонщицы остались без медалей на Олимпиаде
Российская велогонщица Тамара Дронова заняла 47-е место в групповой гонке на Олимпийских играх в Париже.
Дистанцию в 158 км она преодолела за 4 часа 7 минут 16 секунд.
Еще одна россиянка, Алена Иванченко, стала 72-й (4.10,47).
Золото завоевала американка Кристен Фолкнер (3.59,23), второе место заняла голландка Марианна Вос, третье — бельгийка Лотте Копецки (обе отстали на 58 секунд).
Для россиянок Олимпиада закончена. Дронова в Париже также стартовала в «разделке», где заняла 21-е место.
Всего в нейтральном статусе в Париже выступят 15 российских спортсменов.
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