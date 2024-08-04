Российские велогонщицы Дронова и Иванченко остались без медалей на Олимпиаде

Российские велогонщицы остались без медалей на Олимпиаде

Тамара Дронова заняла в групповой гонке 47-е место, Алена Иванченко — 72-е. Золото завоевала американка Кристен Фолкнер

Тамара Дронова (на переднем плане) (Фото: Li Yibo / Reuters)

Российская велогонщица Тамара Дронова заняла 47-е место в групповой гонке на Олимпийских играх в Париже.

Дистанцию в 158 км она преодолела за 4 часа 7 минут 16 секунд.

Еще одна россиянка, Алена Иванченко, стала 72-й (4.10,47).

Золото завоевала американка Кристен Фолкнер (3.59,23), второе место заняла голландка Марианна Вос, третье — бельгийка Лотте Копецки (обе отстали на 58 секунд).

Для россиянок Олимпиада закончена. Дронова в Париже также стартовала в «разделке», где заняла 21-е место.

Всего в нейтральном статусе в Париже выступят 15 российских спортсменов.

Таблица медалей Олимпиады