Джокович победил Алькараса и впервые стал олимпийским чемпионом
Сербский теннисист, вторая ракетка мира Новак Джокович стал победителем олимпийского турнира в Париже.
В финале серб, посеянный на турнире под первым номером, обыграл испанца Карлоса Алькараса, третью ракетку мира, со счетом 7:6 (7:3), 7:6 (7:2).
В личных встречах у Джоковича и Алькараса счет стал 4–3 в пользу серба.
Ранее в этом сезоне 21-летний Алькарас обыграл 37-летнего Джоковича в финале Уимблдона в трех сетах.
Джокович является бронзовым призером Олимпийских игр 2008 года в одиночном разряде. Он впервые в карьере дошел до финала Игр. Алькарас впервые принимал участие в Олимпиаде.
Джокович является рекордсменом по количеству побед на турнирах «Большого шлема» (24). У Алькараса четыре таких титула — Уимблдон (2023, 2024), «Ролан Гаррос» (2024) и US Open (2022).
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