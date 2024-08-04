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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Андреева стала самым молодым за 32 года призером Олимпиады в теннисе

Мирра Андреева стала самым молодым призером теннисного турнира ОИ с 1992 года
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Российская теннисистка в Париже в 17 лет стала серебряным призером в парном разряде. Американка Дженнифер Каприати в Барселоне завоевала золото в одиночном разряде в возрасте 16 лет
Мирра Андреева
Мирра Андреева (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Россиянка Мирра Андреева стала самым молодым призером теннисного турнира на Олимпийских играх с 1992 года.

17-летняя Андреева вместе с Дианой Шнайдер в финале парного разряда на Играх в Париже уступили итальянкам Саре Эррани и Джасмин Паолини со счетом 6:2, 1:6, 7:10.

Самый молодой призер теннисного турнира на Олимпиаде — американка Дженнифер Каприати, которая в 1992 году завоевала золото в одиночном разряде в возрасте 16 лет 132 дней.

Андреева занимает 23-е место в одиночном рейтинге WTA (четвертая из россиянок). В конце июля она выиграла свой первый в карьере турнир WTA.

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теннис Олимпиада-2024 Мирра Андреева Диана Шнайдер россияне на Олимпиаде-2024
Мирра Андреева фото

Мирра Андреева

теннисистка
29 апреля 2007 года
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