Андреева стала самым молодым за 32 года призером Олимпиады в теннисе
Россиянка Мирра Андреева стала самым молодым призером теннисного турнира на Олимпийских играх с 1992 года.
17-летняя Андреева вместе с Дианой Шнайдер в финале парного разряда на Играх в Париже уступили итальянкам Саре Эррани и Джасмин Паолини со счетом 6:2, 1:6, 7:10.
Самый молодой призер теннисного турнира на Олимпиаде — американка Дженнифер Каприати, которая в 1992 году завоевала золото в одиночном разряде в возрасте 16 лет 132 дней.
Андреева занимает 23-е место в одиночном рейтинге WTA (четвертая из россиянок). В конце июля она выиграла свой первый в карьере турнир WTA.
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