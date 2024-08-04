Мирра Андреева стала самым молодым призером теннисного турнира ОИ с 1992 года

Андреева стала самым молодым за 32 года призером Олимпиады в теннисе

Российская теннисистка в Париже в 17 лет стала серебряным призером в парном разряде. Американка Дженнифер Каприати в Барселоне завоевала золото в одиночном разряде в возрасте 16 лет

Мирра Андреева (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Россиянка Мирра Андреева стала самым молодым призером теннисного турнира на Олимпийских играх с 1992 года.

17-летняя Андреева вместе с Дианой Шнайдер в финале парного разряда на Играх в Париже уступили итальянкам Саре Эррани и Джасмин Паолини со счетом 6:2, 1:6, 7:10.

Самый молодой призер теннисного турнира на Олимпиаде — американка Дженнифер Каприати, которая в 1992 году завоевала золото в одиночном разряде в возрасте 16 лет 132 дней.

Андреева занимает 23-е место в одиночном рейтинге WTA (четвертая из россиянок). В конце июля она выиграла свой первый в карьере турнир WTA.