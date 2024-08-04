Болгарка не пожала руку провалившей гендерный тест боксерше на Олимпиаде
Болгарская боксера Светлана Каменова-Станева не стала пожимать руку представительнице Тайваня Линь Юйтин, которая попала в гендерный скандал на Олимпиаде, после их поединка 1/4 финала в весовой категории до 57 кг на Играх в Париже.
Линь Юйтин победила единогласным решением судей и гарантировала себе минимум бронзу Олимпиады.
Болгарка после объявления победительницы боя проигнорировала Линь Юйтин и покинула ринг.
Международный олимпийский комитет (МОК) допустил до участия в женских соревнованиях на Играх в Париже Иман Хелиф и Линь Юйтин, которые год назад на чемпионате мира Международной ассоциации бокса (IBA) были дисквалифицированы после биохимического теста на гендерное соответствие. В МОК считают нелегитимными гендерные тесты боксерш в IBA.
Хелиф ранее также вышла в полуфинал.
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