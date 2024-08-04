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Болгарка не пожала руку провалившей гендерный тест боксерше на Олимпиаде

Болгарка не пожала руку провалившей гендерный тест боксерше Юйтин на Олимпиаде
Светлана Каменова-Станева после поражения в 1/4 финала олимпийского турнира проигнорировала Линь Юйтин и покинула ринг
Линь Юйтин&nbsp;и&nbsp;Светлана Каменова-Станева
Линь Юйтин и Светлана Каменова-Станева (Фото: Richard Pelham / Getty Images)

Болгарская боксера Светлана Каменова-Станева не стала пожимать руку представительнице Тайваня Линь Юйтин, которая попала в гендерный скандал на Олимпиаде, после их поединка 1/4 финала в весовой категории до 57 кг на Играх в Париже.

Линь Юйтин победила единогласным решением судей и гарантировала себе минимум бронзу Олимпиады.

Болгарка после объявления победительницы боя проигнорировала Линь Юйтин и покинула ринг.

Международный олимпийский комитет (МОК) допустил до участия в женских соревнованиях на Играх в Париже Иман Хелиф и Линь Юйтин, которые год назад на чемпионате мира Международной ассоциации бокса (IBA) были дисквалифицированы после биохимического теста на гендерное соответствие. В МОК считают нелегитимными гендерные тесты боксерш в IBA.

Хелиф ранее также вышла в полуфинал.

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Иван Витченко Иван Витченко
бокс Олимпиада-2024 Линь Юйтин гендерный тест
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