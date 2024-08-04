Как теннисистки принесли России первую медаль на Олимпиаде. Фоторепортаж
Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер 4 августа сыграли в финальном матче в парном разряде на Олимпиаде в Париже.
Россиянки в решающей игре встретились с итальянками Джасмин Паолини и Сарой Эррани.
В первом сете Андреева и Шнайдер сделали первый брейк — счет стал 3:1.
Сара Эррани взяла медицинский таймаут при счете 5:2 в пользу россиянок и ушла в подтрибунное помещение. Но после возвращения итальянские спортсменки продолжали допускать ошибки.
Первый сет закончился со счетом 6:2 в пользу российских теннисисток.
После перерыва у Андреевой и Шнайдер не пошла игра. Российские теннисистки плохо боролись за мячи. Так, на своей подаче они упустили гейм с 40:0.
Второй сет российские теннисистки уступили с разгромным счетом — 1:6.
Судьба золотой медали решалась на супертай-брейке до 10 очков.
На тай-брейке российские теннисистки уступили со счетом 7:10 и завоевали серебро Олимпиады.
37-летняя Эррани и 28-летняя Паолини, которые в нынешнем сезоне дошли до финала «Ролан Гаррос», на кортах которого проводится олимпийский турнир, завоевали золотую медаль, которая стала седьмой для сборной Италии на Олимпиаде в Париже.
17-летняя Андреева стала самым молодым призером теннисного турнира Олимпиады с 1992 года. Американка Дженнифер Каприати в 1992-м завоевала золото в одиночном разряде в возрасте 16 лет 132 дней
После матча Андреева заявила, что верила в победу в финале. «Мы верили, что сможем взять золото. Все было возможно. В первом сете играли в свой теннис, не давали соперницам поймать ритм, а потом начали как будто выжидать, позволили им вернуться в игру. <...>. И все-таки да — мы гордимся, что на своей первой Олимпиаде выиграли серебряные медали», — сказала она.
Для российских спортсменов в нейтральном статусе на Играх в Париже серебро Андреевой и Шнайдер стало первой медалью. Всего в Париже выступают 15 российских атлетов в нейтральном статусе.
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