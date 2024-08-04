 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Олимпиада-2024 в Париже ,  
0 

Как теннисистки принесли России первую медаль на Олимпиаде. Фоторепортаж

Лучшие кадры с медального для России теннисного финала на Олимпиаде
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Мирра Андреева и Диана Шнайдер завоевали серебряные медали Олимпийских игр в Париже. Как российские теннисистки сыграли с итальянками в финале Игр — в фоторепортаже «РБК Спорт»
Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер 4 августа сыграли в финальном матче в парном разряде на Олимпиаде в Париже.

Фото: Reuters
Фото: Reuters

Россиянки в решающей игре встретились с итальянками Джасмин Паолини и Сарой Эррани.

Фото: Gao Jing / XinHua / Global Look Press
Фото: Gao Jing / XinHua / Global Look Press

В первом сете Андреева и Шнайдер сделали первый брейк — счет стал 3:1.

Фото: Reuters
Фото: Reuters

Сара Эррани взяла медицинский таймаут при счете 5:2 в пользу россиянок и ушла в подтрибунное помещение. Но после возвращения итальянские спортсменки продолжали допускать ошибки.

Первый сет закончился со счетом 6:2 в пользу российских теннисисток.

Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

После перерыва у Андреевой и Шнайдер не пошла игра. Российские теннисистки плохо боролись за мячи. Так, на своей подаче они упустили гейм с 40:0.

Фото: Reuters
Фото: Reuters

Второй сет российские теннисистки уступили с разгромным счетом — 1:6.

Фото: Reuters
Фото: Reuters

Судьба золотой медали решалась на супертай-брейке до 10 очков.

Фото: Reuters
Фото: Reuters

На тай-брейке российские теннисистки уступили со счетом 7:10 и завоевали серебро Олимпиады.

Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

37-летняя Эррани и 28-летняя Паолини, которые в нынешнем сезоне дошли до финала «Ролан Гаррос», на кортах которого проводится олимпийский турнир, завоевали золотую медаль, которая стала седьмой для сборной Италии на Олимпиаде в Париже.

Фото: Reuters
Фото: Reuters

17-летняя Андреева стала самым молодым призером теннисного турнира Олимпиады с 1992 года. Американка Дженнифер Каприати в 1992-м завоевала золото в одиночном разряде в возрасте 16 лет 132 дней

Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

После матча Андреева заявила, что верила в победу в финале. «Мы верили, что сможем взять золото. Все было возможно. В первом сете играли в свой теннис, не давали соперницам поймать ритм, а потом начали как будто выжидать, позволили им вернуться в игру. <...>. И все-таки да — мы гордимся, что на своей первой Олимпиаде выиграли серебряные медали», — сказала она.

Фото: Reuters
Фото: Reuters

Для российских спортсменов в нейтральном статусе на Играх в Париже серебро Андреевой и Шнайдер стало первой медалью. Всего в Париже выступают 15 российских атлетов в нейтральном статусе.

Фото: Reuters
Фото: Reuters

Американский Минюст подал в суд на TikTok, обвинив ее в незаконном сборе данных детей

Мосбиржа приостанавливает публикацию статистики по валютному рынку

Иран готовит быстрый и жесткий ответ на убийство лидера ХАМАС

Forbes получил свидетельства о рождении трех детей Дурова

Aerosmith отменила прощальный тур из-за болезни Тайлера

ФСБ отчиталась о поездках россиян за границу. Инфографика

Ученые установили, что на Меркурии есть слой алмазов толщиной до 18 км

В ВШЭ рассказали о влиянии стресса на частоту употребления алкоголя

Подборка каналов РБК в Telegram
Теги
Персоны
теннис Мирра Андреева Диана Шнайдер Олимпиада-2024 Джасмин Паолини
Мирра Андреева фото

Мирра Андреева

теннисистка
29 апреля 2007 года
Материалы по теме
Андреева стала самым молодым за 32 года призером Олимпиады в теннисе
Спорт
Мирра Андреева и Диана Шнайдер принесли России серебро на Олимпиаде
Спорт
Андреева и Шнайдер разгромно проиграли второй сет в финале Олимпиады
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 августа
EUR ЦБ: 92,83 (-0,02) Инвестиции, 02 авг, 18:43 Курс доллара на 3 августа
USD ЦБ: 85,7 (-0,08) Инвестиции, 02 авг, 18:43
Серебро у российских теннисисток. Что происходит на ОлимпиадеСпорт, 22:49
В Латвии попросили кабмин возместить €7,3 млн за поддержку беженцевПолитика, 22:39
США заявили о готовности привлечь союзников для защиты ИзраиляПолитика, 22:37
«Локомотив» забил пять безответных голов «Ахмату»Спорт, 22:25
Украинская рекордсменка мира победила на Олимпиаде в прыжках в высотуСпорт, 22:19
«Совершили чудо». Что говорят о медали Андреевой и Шнайдер на ОлимпиадеСпорт, 22:16
Лавров обсудил с главой МИД Египта ситуацию на Ближнем ВостокеПолитика, 22:04
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Москве прошла акция памяти после гибели в Мали бойцов ЧВК «Вагнер»Политика, 21:54
Как теннисистки принесли России первую медаль на Олимпиаде. ФоторепортажСпорт, 21:46
В МИДе призвали Британию воздержаться от жестких мер на фоне протестовПолитика, 21:43
Член сборной беженцев впервые в истории станет призером ОлимпиадыСпорт, 21:35
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 21:17
Спортсменка попала в больницу с кишечной палочкой после заплыва в СенеСпорт, 21:16
Власти Украины объявили о принудительной эвакуации детей из двух общинПолитика, 21:06