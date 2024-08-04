Как теннисистки принесли России первую медаль на Олимпиаде. Фоторепортаж

Лучшие кадры с медального для России теннисного финала на Олимпиаде

Мирра Андреева и Диана Шнайдер завоевали серебряные медали Олимпийских игр в Париже. Как российские теннисистки сыграли с итальянками в финале Игр — в фоторепортаже «РБК Спорт»

Фото: Getty Images

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер 4 августа сыграли в финальном матче в парном разряде на Олимпиаде в Париже.

Фото: Reuters

Россиянки в решающей игре встретились с итальянками Джасмин Паолини и Сарой Эррани.

Фото: Gao Jing / XinHua / Global Look Press

В первом сете Андреева и Шнайдер сделали первый брейк — счет стал 3:1.

Фото: Reuters

Сара Эррани взяла медицинский таймаут при счете 5:2 в пользу россиянок и ушла в подтрибунное помещение. Но после возвращения итальянские спортсменки продолжали допускать ошибки.

Первый сет закончился со счетом 6:2 в пользу российских теннисисток.

Фото: Getty Images

После перерыва у Андреевой и Шнайдер не пошла игра. Российские теннисистки плохо боролись за мячи. Так, на своей подаче они упустили гейм с 40:0.

Фото: Reuters

Второй сет российские теннисистки уступили с разгромным счетом — 1:6.

Фото: Reuters

Судьба золотой медали решалась на супертай-брейке до 10 очков.

Фото: Reuters

На тай-брейке российские теннисистки уступили со счетом 7:10 и завоевали серебро Олимпиады.

Фото: Getty Images

37-летняя Эррани и 28-летняя Паолини, которые в нынешнем сезоне дошли до финала «Ролан Гаррос», на кортах которого проводится олимпийский турнир, завоевали золотую медаль, которая стала седьмой для сборной Италии на Олимпиаде в Париже.

Фото: Reuters

17-летняя Андреева стала самым молодым призером теннисного турнира Олимпиады с 1992 года. Американка Дженнифер Каприати в 1992-м завоевала золото в одиночном разряде в возрасте 16 лет 132 дней

Фото: Getty Images

После матча Андреева заявила, что верила в победу в финале. «Мы верили, что сможем взять золото. Все было возможно. В первом сете играли в свой теннис, не давали соперницам поймать ритм, а потом начали как будто выжидать, позволили им вернуться в игру. <...>. И все-таки да — мы гордимся, что на своей первой Олимпиаде выиграли серебряные медали», — сказала она.

Фото: Reuters

Для российских спортсменов в нейтральном статусе на Играх в Париже серебро Андреевой и Шнайдер стало первой медалью. Всего в Париже выступают 15 российских атлетов в нейтральном статусе.