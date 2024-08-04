Украинская рекордсменка мира Магучих победила на Олимпиаде в прыжках в высоту

Украинская рекордсменка мира победила на Олимпиаде в прыжках в высоту

Ярослава Магучих показала результат 2,00 м. Выступающая за Кипр россиянка Елена Куличенко заняла седьмое место

Ярослава Магучих (Фото: Cameron Spencer / Getty Images)

Украинка Ярослава Магучих завоевала золото в прыжках в высоту на Олимпиаде в Париже.

Ее результат составил 2,00 м.

Второе место заняла австралийка Никола Олислагерс, которая также преодолела высоту в два метра, но потратила на это больше попыток.

Еще шесть спортсменок взяли высоту 1,95 м. По дополнительным показателям (количеству попыток) третье место разделили украинка Ирина Геращенко и австралийка Элинор Паттерсон.

Представляющая Кипр россиянка Елена Куличенко разделила седьмое место с Сафиной Садуллаевой из Узбекистана. За островное государство Куличенко выступает с 2021 года, на церемонии открытия Олимпиады в Париже спортсменка была знаменосцем страны.

Магучих принесла Украине второе золото на Олимпиаде, ранее саблистки победили в командном турнире.

В начале июля Магучих с результатом 2,10 м побила мировой рекорд Стефки Костадиновой, который держался с 1987 года.

Таблица медалей Олимпиады