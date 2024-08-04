Член сборной беженцев впервые в истории станет призером Олимпиады
Представитель сборной беженцев впервые в истории выиграет медаль на Олимпийских играх. Синди Нгамба в четвертьфинале соревнований по боксу в весовой категории до 75 кг победила француженку Давину Мишель единогласным решением судей.
Нгамба, уроженка Камеруна, обеспечила себе минимум бронзовую медаль. В боксе на Олимпиаде нет поединков за третье место, поэтому оба проигравших спортсмена в полуфиналах получают бронзу. В полуфинале соперницей Нгамбы будет Атейна Билон из Панамы.
Нгамбе 25 лет, с 11 она живет и тренируется в Великобритании. Она долгие годы боролась за статус беженца в Великобритании, даже какое-то время провела в центре для содержания мигрантов прежде чем получила право остаться в стране.
На Олимпиаде в Париже в составе сборной беженцев принимают участие 37 атлетов в 12 видах спорта. Нгамба была одной из знаменосцев на церемонии открытия.
Команда беженцев впервые приняла участие в Играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. Для того чтобы попасть в сборную, спортсмены должны иметь высокие результаты, также необходимо наличие статуса беженца, подтвержденного ООН.
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