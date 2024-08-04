Член сборной беженцев впервые в истории станет призером Олимпиады

Боксерша Синди Нгамба вышла в полуфинал олимпийского турнира в Париже в весовой категории до 75 кг и гарантировала себе как минимум бронзовую медаль

Синди Нгамба (Фото: Richard Pelham / Getty Images)

Представитель сборной беженцев впервые в истории выиграет медаль на Олимпийских играх. Синди Нгамба в четвертьфинале соревнований по боксу в весовой категории до 75 кг победила француженку Давину Мишель единогласным решением судей.

Нгамба, уроженка Камеруна, обеспечила себе минимум бронзовую медаль. В боксе на Олимпиаде нет поединков за третье место, поэтому оба проигравших спортсмена в полуфиналах получают бронзу. В полуфинале соперницей Нгамбы будет Атейна Билон из Панамы.

Нгамбе 25 лет, с 11 она живет и тренируется в Великобритании. Она долгие годы боролась за статус беженца в Великобритании, даже какое-то время провела в центре для содержания мигрантов прежде чем получила право остаться в стране.

На Олимпиаде в Париже в составе сборной беженцев принимают участие 37 атлетов в 12 видах спорта. Нгамба была одной из знаменосцев на церемонии открытия.

Команда беженцев впервые приняла участие в Играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. Для того чтобы попасть в сборную, спортсмены должны иметь высокие результаты, также необходимо наличие статуса беженца, подтвержденного ООН.