Триатлонистка попала в больницу с кишечной палочкой после заплыва в Сене на ОИ

Спортсменка попала в больницу с кишечной палочкой после заплыва в Сене

Бельгийская спортсменка Клэр Мишель в личных соревнованиях на Олимпиаде заняла 38-е место. После старта она несколько дней чувствовала себя плохо и в итоге попала в больницу

Клэр Мишель (Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters)

Бельгийская спортсменка Клэр Мишель попала в больницу с кишечной палочкой после соревнований по триатлону на Олимпиаде в Париже, плавательная часть которых проходила в реке Сена. Об этом сообщает газета De Standaard.

Мишель заняла 38-е место в личных соревнованиях на Олимпиаде. После своего старта спортсменка на протяжении четырех дней чувствовала себя плохо и в итоге ее госпитализировали, а тесты выявили заражение кишечной палочкой.

Из-за этого сборная Бельгии по триатлону не выступит в смешанной эстафете, которая запланирована на 5 августа.

В своем заявлении Олимпийский комитет Бельгии (BOIC) сообщил, что решение не участвовать в эстафете было принято «по согласованию со спортсменами и их окружением». «BOIC и Федерация триатлона Бельгии надеются, что будут извлечены уроки для будущих соревнований», — заявили в комитете.

Триатлон на Олимпиаде у мужчин и женщин состоялся 31 июля, на день позже изначальной даты. Во вторник, 30 июля, после неудовлетворительных результатов проверки качества речной воды, турниры пришлось перенести. По той же причине несколько дней подряд срывались тренировки триатлонистов, и выступать им пришлось без должной подготовки.

После старта многие спортсмены жаловались на неприемлемые условия заплыва в Сене на Олимпиаде. В частности, испанка Мариам Касильяс заявила Marca, что организаторы «не подумали о здоровье спортсменов» и «превратили соревнования в цирк».

Тем не менее президент Франции говорил об успешной работе по очистке Сены. Эмманюэль Макрон отметил, что после завершения Олимпиады жители Парижа смогут купаться в городской реке. Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что назвал триатлон на Олимпиаде «Сена-сационным».

В преддверии смешанной эстафеты организаторы 3 и 4 августа отменили тренировку у триатлонистов из-за грозы, которая прошла выше по течению реки. Решение было принято из-за неудовлетворительного качества воды в Сене. Кроме того, судья Олимпиады-2024 Алексей Калинин заявил, что турнир по плаванию на открытой воде не будет проводиться в Сене.