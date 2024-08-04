Вторая провалившая гендерный тест боксерша гарантировала себе медаль Игр
Боксерша из Тайваня Линь Юйтин, которая попала в гендерный скандал на Олимпиаде, вышла в полуфинал в весовой категории до 57 кг и гарантировала себе бронзу Олимпийских игр в Париже.
В четвертьфинале Линь Юйтин победила болгарку Светлану Каменову-Станеву единогласным решением судей.
Полуфинальные поединки состоятся 7 августа.
Ранее, 3 августа, алжирка Иман Хелиф, которая также попала в гендерный скандал, вышла в полуфинал в весовой категории до 66 кг.
МОК 30 июля допустил до участия в женских соревнованиях на Играх в Париже Иман Хелиф и Линь Юйтин, которые год назад на чемпионате мира Международной ассоциации бокса (IBA) были дисквалифицированы после биохимического теста на гендерное соответствие. Глава IBA Умар Кремлев заявил, что у отстраненных спортсменок генетические тесты выявили мужской набор хромосом XY.
28-летняя Линь Юйтин является двукратной чемпионкой мира (2018, 2022), а 25-летняя Иман Хелиф стала серебряным призером чемпионата мира 2022 года. Обе спортсменки выступили на Олимпийских играх 2020 года в Токио.
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