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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Вторая провалившая гендерный тест боксерша гарантировала себе медаль Игр

Провалившая гендерный тест боксерша Линь Юйти гарантировала себе медаль Игр
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Линь Юйтин победила единогласным решением судей болгарку Светлану Каменову и вышла в полуфинал, обеспечив себе как минимум бронзу Олимпиады
Линь Юйти
Линь Юйти (Фото: Richard Pelham / Getty Images)

Боксерша из Тайваня Линь Юйтин, которая попала в гендерный скандал на Олимпиаде, вышла в полуфинал в весовой категории до 57 кг и гарантировала себе бронзу Олимпийских игр в Париже.

В четвертьфинале Линь Юйтин победила болгарку Светлану Каменову-Станеву единогласным решением судей.

Полуфинальные поединки состоятся 7 августа.

Провалившая гендерный тест боксерша гарантировала себе медаль Олимпиады
Спорт
Иман Хелиф

Ранее, 3 августа, алжирка Иман Хелиф, которая также попала в гендерный скандал, вышла в полуфинал в весовой категории до 66 кг.

МОК 30 июля допустил до участия в женских соревнованиях на Играх в Париже Иман Хелиф и Линь Юйтин, которые год назад на чемпионате мира Международной ассоциации бокса (IBA) были дисквалифицированы после биохимического теста на гендерное соответствие. Глава IBA Умар Кремлев заявил, что у отстраненных спортсменок генетические тесты выявили мужской набор хромосом XY.

28-летняя Линь Юйтин является двукратной чемпионкой мира (2018, 2022), а 25-летняя Иман Хелиф стала серебряным призером чемпионата мира 2022 года. Обе спортсменки выступили на Олимпийских играх 2020 года в Токио.

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Альвина Цаканян
бокс гендерный тест Международная ассоциация бокса (IBA) МОК трансгендер Линь Юйтин Олимпиада-2024
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