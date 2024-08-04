Каковы шансы Андреевой и Шнайдер взять первое золото России на Олимпиаде

В воскресенье состоится женский олимпийский парный финал по теннису. В нем сыграют российский дуэт Андреева и Шнайдер против итальянок Эррани и Паолини. Как их шансы оценивают эксперты и букмекеры — в материале «РБК Спорт»

Мирра Андреева и Диана Шнайдер (Фото: Gao Jing / Global look press)

Кто и когда сыграет

До начала парного турнира на Олимпиаде россиянки не являлись фаворитками. 17-летняя Мирра Андреева вообще в своей жизни сыграла до Олимпиады всего около 20 матчей в парном разряде и не имеет ни одного титула. А с Дианой Шнайдер они ранее вместе не играли. Также стоит отметить, что не только Андреева, но и Шнайдера никогда не выступала на Олимпиаде.

Благодаря выступлению девушек, Россия, пусть и в нейтральном статусе, но получит медаль по итогам Игр в Париже. Андреева и Шнайдер остались последними из российских теннисистов, кто продолжает выступления на Олимпиаде. Всего в Париже выступают 15 российских атлетов.

Совершенно другая ситуация у Эррани и Паолини. Для Эррани это уже четвертая Олимпиада. За свою долгую карьеру 37-летняя спортсменка была даже первой ракеткой мира и завоевала в сумме 30 титулов. Достижения Паолини гораздо скромнее, но сейчас она проводит свой лучший сезон. В этом году она взяла два титула в паре с Эррани и выиграла 30 из 43 матчей в одиночном разряде, дойдя до финалов «Ролан Гаррос» и Уимблдона. На этой Олимпиаде пара на пути к финалу проиграла всего лишь всего одну партию.

Что говорят эксперты

Надежда Петрова, бронзовый призер Олимпийских игр в Лондоне, заявила «РБК Спорт», что девушки уже добились успеха, выйдя в финал олимпийского турнира в юном возрасте. По ее словам, Паолини сейчас находится в отличной форме, а Эррани — опытная и титулованная спортсменка.

«Обе теннисистки не крупные, не очень-то уж и мощные, поэтому нашим девочкам стоит играть в плотный, быстрый теннис, хорошо подавать, принимать. Я бы даже сказала, на второй подаче Эррани выходить сразу же к сетке. Конечно, результат зависит в том числе и от волнения, как они подойдут к этому матчу. У наших еще впереди длинная спортивная жизнь. И, будем надеться, это не последняя их Олимпиада. А вот у Эррани это точно последняя Олимпиада, поэтому, может быть, давление будет больше на стороне итальянок», — сказала Петрова.

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев в комментарии «Спорт-Экспрессу» отметил, что Эррани — спортсменка невысокого роста и когда она подходит к сетке, то освобождает за собой часть корта, что дает возможность перекидывать соперницу. «А Паолини надо, по мере возможности, выключать из игры. Она сейчас на ходу, в обмене ударами играет очень сильно, поэтому то разнообразие, которое Андреева и Шнайдер продемонстрировали, надо исполнить в несколько лучшем виде. Тогда, я думаю, шансы будут» — сказал Тарпищев.

Олимпийский чемпион Евгений Кафельников оценил шансы россиянок на победу в 40% — 45%. «Немногие знают, что у Дианы за спиной большая карьера в колледжах США, где пару играют регулярно. Она как рыба в воде себя чувствует в парной комбинации. Даже увереннее, чем в одиночном разряде. При этом Мирра играет надежно на задней линии, неплохо подает для девочки. А Диана очень мобильна у сетки. И получается сбалансированная пара. К тому же Диана — левша, и это тоже подспорье для парной игры», — отметил Кафельников в разговоре с журналистом Александром Шмурновым.

Олимпийская чемпионка Елена Веснина заявила Sport24, что Диана и Мирра играют настолько вдохновленно и мотивированно, что наблюдает за ними с удовольствием. «До турнира у них не было сыгранности, но это Олимпийские игры. Тут важны мотивация и желание обеих напарниц. Было видно, как сильно Мирра и Диана хотели сыграть на этой Олимпиаде. От них можно машины заряжать, искры летели — настолько они заряжены на победу. Рада, что девчонки вышли в финал, и уверена, что им этого мало. Диана и Мирра будут бороться за золото, для этого есть все шансы», — сказала Веснина.

Что говорят букмекеры

Букмекерские компании отдают предпочтение итальянской паре. В среднем российские и европейские беттинг-компании оценивают шансы Эррани и Паолини от 54% до 60%. Следовательно, шансы Андреевой и Шнайдер составляют от 40% до 46%. В первую очередь в пользу итальянок говорит тот факт, что они более успешны за свою карьеру. Плюс форма, которую набрала в этом сезоне Паолини.