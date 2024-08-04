Организаторы открытия Олимпиады пожаловались на угрозы убийством

Церемония открытия вызвала критику по всему миру из-за включенной в нее сцены, пародирующей «Тайную вечерю» Леонардо да Винчи. В компании Paname 2024, которая занималась церемонией, получили письма с угрозами убийством

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Продюсеры церемонии открытия Олимпийских игр в Париже обратились в прокуратуру в связи с поступившими в их адрес угрозами убийством. Об этом сообщает Le Parisien

На электронную почту компании Paname 2024, которая занималась церемонией открытия, поступило несколько оскорбительных сообщений, в которых в частности цитировался стих из Корана и говорилось, что «наказание Аллаха» постигнет организаторов церемонии.

Жалобу в прокуратуру подал заместитель генерального директора Paname 2024.

2 августа стало известно, что парижская прокуратура начала расследование из-за угроз в интернете в адрес Тома Жолли, художественного руководителя церемонии открытия Олимпийских игр. Он также получал подобные письма.

Расследование проводят Национальный центр по борьбе с интернет-ненавистью прокуратуры Парижа (PNLH) и центральный аппарат по борьбе с преступлениями против человечности и преступлениями на почве ненависти (OCLCH).

Церемония открытия летних Олимпийских игр в Париже состоялась 26 июля. В ходе нее была представлена постановка, похожая на «Тайную вечерю», в которой вместо Иисуса и его учеников — бородатая женщина и переодетые в женщин мужчины. Завершал номер практически голый мужчина, выкрашенный голубой краской, который изображал древнегреческого бога Диониса.

Постановка вызвала неоднозначную реакцию в мире. В частности, французский епископат выразил сожаление по поводу сцен «насмешек и издевательства над христианами». В РПЦ заявили, что режиссеры продемонстрировали презрение к европейской цивилизации и христианству, а бизнесмен Илон Маск назвал церемонию открытия Игр «вопиющим неуважением к христианам», кандидат в президенты США Дональд Трамп — позором.

Церемония вызвала возмущение и у мусульман. В частности, верховный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи осудил оскорбительное представление образа Иисуса Христа. Посол Франции был вызван в МИД Ирана.

Директор по коммуникациям оргкомитета Игр Анн Дескамп заявила, что оргкомитет Олимпиады в Париже и режиссер Тома Жолли не хотели никого оскорбить отдельными сценами церемонии открытия Игр, мэр Парижа Анн Идальго также выступила в поддержку постановки, заявив, что церемония открытия Игр «сказала о французах всё».