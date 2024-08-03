Гимнаст с Филиппин впервые в истории выиграл золото Олимпиады
Филиппинский гимнаст Карлос Эдриэль Юло стал чемпионом Олимпиады в Париже в вольных упражнениях.
За свое выступление он получил 15,000 балла.
Второе место занял уроженец Днепропетровска Артем Долгопят (Израиль), победивший в этой дисциплине на Олимпиаде в Токио, — 14,966 балла. Третьим стал британец Джейк Джарман (14,933).
Юло стал первым мужчиной-филиппинцем, выигравшим золото Олимпиады, и всего вторым чемпионом Игр из своей страны после тяжелоатлетки Хидилин Диас, которая победила в Токио в весовой категории до 55 кг.
Российские гимнасты отказались участвовать в Олимпиаде в Париже.
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