Гимнаст Юло с Филиппин впервые в истории выиграл золото Олимпиады

Гимнаст с Филиппин впервые в истории выиграл золото Олимпиады

Карлос Эдриэль Юло набрал 15,000 балла, опередив чемпиона Токио Артема Долгопята и британца Джека Джармана. Это второе золото Филиппин на Олимпийских играх в истории и первое среди мужчин

Карлос Эдриэль Юло (Фото: Naomi Baker / Getty Images)

Филиппинский гимнаст Карлос Эдриэль Юло стал чемпионом Олимпиады в Париже в вольных упражнениях.

За свое выступление он получил 15,000 балла.

Второе место занял уроженец Днепропетровска Артем Долгопят (Израиль), победивший в этой дисциплине на Олимпиаде в Токио, — 14,966 балла. Третьим стал британец Джейк Джарман (14,933).

Юло стал первым мужчиной-филиппинцем, выигравшим золото Олимпиады, и всего вторым чемпионом Игр из своей страны после тяжелоатлетки Хидилин Диас, которая победила в Токио в весовой категории до 55 кг.

Российские гимнасты отказались участвовать в Олимпиаде в Париже.