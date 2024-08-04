Американский пловец Финк побил на Олимпиаде державшийся 12 лет мировой рекорд

Американский пловец побил на Олимпиаде державшийся 12 лет мировой рекорд

Американец Бобби Финк улучшил достижение китайца Сун Яна на дистанции 1500 м вольным стилем

Бобби Финк (Фото: Maddie Meyer / Getty Images)

Американский пловец Бобби Финк завоевал золотую медаль на дистанции 1500 м вольным стилем на Олимпийских играх в Париже с мировым рекордом.

Результат Финка составил 14 минут 30,67 секунды.

Он улучшил достижение китайца Сун Яна, которое было установлено в августе 2012 года (14.31,02).

Второе место занял итальянец Грегорио Пальтриньери (14.34,55), третьим стал ирландец Дэниел Виффен (14.39,63).

24-летний Финк завоевал свою вторую медаль в Париже, ранее он был вторым на дистанции 800 м вольным стилем.

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