Американский пловец побил на Олимпиаде державшийся 12 лет мировой рекорд
Американский пловец Бобби Финк завоевал золотую медаль на дистанции 1500 м вольным стилем на Олимпийских играх в Париже с мировым рекордом.
Результат Финка составил 14 минут 30,67 секунды.
Он улучшил достижение китайца Сун Яна, которое было установлено в августе 2012 года (14.31,02).
Второе место занял итальянец Грегорио Пальтриньери (14.34,55), третьим стал ирландец Дэниел Виффен (14.39,63).
24-летний Финк завоевал свою вторую медаль в Париже, ранее он был вторым на дистанции 800 м вольным стилем.
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