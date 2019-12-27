Путин, Трамп, Зеленский: о ком читали больше всего в 2019 году

На втором месте по упоминаемости — президент США Дональд Трамп. Читатели больше всего интересовались результатами встречи американского и российского лидеров. Переговоры прошли в июне в Осаке. Привлекла внимание также новость о том, что Москва не намерена предлагать США новые инструменты для регулирования ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом рассказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, после того как США заявили, что приостановят обязательства по договору о РСМД. Популярной также была новость о том, что Дональд Трамп рассматривает предложение приехать в Москву на День Победы в 2020 году.

Новый президент Украины Владимир Зеленский оказался замыкающим в тройке самых упоминаемых персон. Читатели интересовались условием для снятия Зеленского с президентской гонки, его реакцией на авиакатастрофу в Шереметьево в мае и шуткой про газопровод.

Внимание читателей привлек анализ стадионных дебатов Петра Порошенко и Владимира Зеленского, обещание Порошенко уважать следующего президента Украины и его планы на случай проигрыша в выборах.

Читатели чаще других интересовались мнением премьер-министра о риске «бессмысленного и беспощадного» бунта в России, повышением зарплаты премьера и его комментарием по поводу идеи об отмене НДФЛ для малоимущих.

Компании

Посетители сайта РБК внимательно отнеслись к новости о том, что австрийские компрессоры, на которых работал «Газпром», отключили дистанционно. Тогда компания заявила, что приобретет для работы компрессоры отечественного производства. Читателей также заинтересовала новость о разносе, который на закрытом совещании устроил член правления «Газпрома» Сергей Прозоров. Чаще других новостей о «Газпроме» читали сообщение, что судно «Газпрома» «Маршал Василевский», сданное в аренду австрийской OMV, отправилось за сжиженным газом в США.

Государственный банк оказался второй по упоминаемости компанией в новостях РБК. Самым посещаемым стал материал о разнице в ставках кредитов Сбербанка в Чехии и России. Большое количество читателей также заинтересовались сообщением, что клиенты Сбербанка, у которых есть дети, смогут получить ипотеку под 1% на время строительства жилья.

Boeing оказалась на третьем месте по упоминаемости среди компаний. Часто она попадала в новости, связанные с катастрофами лайнеров 737 MAX. Самым читаемым оказалось сообщение о деталях переговоров пилотов перед крушением Boeing 737 MAX в Эфиопии в марте 2019 года.

Самым популярным сообщением об авиакомпании «Аэрофлот» оказалась новость о том, что компания будет 14 лет платить зарплату семье бортпроводника самолета SSJ100, сгоревшего в аэропорту Шереметьево в мае. Другой SSJ100 также в мае не смог долететь из Москвы в Самару и вернулся в аэропорт вылета.

«Яндекс» замыкает пятерку самых упоминаемых компаний. Самой читаемой стала новость о том, что ФСБ потребовала ключи шифрования переписки пользователей у «Яндекса». Интерес также вызвала записка аналитиков «Ренессанс Капитала», которые указали, что переход компании к государственному акционеру неизбежен из-за законопроекта, который ограничивает долю иностранного капитала в интернет-компаниях.