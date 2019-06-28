Белый дом сообщил об итогах встречи Трампа с Путиным

Белый дом сообщил об итогах встречи Трампа с Путиным

Встреча продолжалась почти полтора часа. Президенты обсудили в том числе темы Ирана и Украины

Владимир Путин и Дональд Трамп (слева направо) (Фото: Михаил Климентьев / Reuters)

В ходе встречи в Осаке Владимир Путин и Дональд Трамп согласились с тем, что в интересах обеих стран и всего мирового сообщества улучшение отношений между Россией и США, сообщает официальный Twitter Белого дома.

В Вашингтоне сообщили, что главы государств в ходе встречи, которая продолжалась около полутора часов, обсудили ситуацию вокруг Ирана, Сирии, Венесуэлы и Украины.

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