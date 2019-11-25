Медведев напомнил о «тоже не богатых» на идею убрать НДФЛ для малоимущих

Костин заявил о том, что он видит рост поддержки своей инициативы освободить малоимущих от НДФЛ в кулуарах инвестиционного форума «Россия зовет!», который прошел в Москве на прошлой неделе. «Если честно, мне кажется, что поддержка растет этой идеи на самом деле», — сказал он (цитата по ТАСС). Банкир отметил, что поддерживают идею как в кабмине, так и в администрации президента.
Министр экономического развития Максим Орешкин, комментируя это предложение, сказал, что оно требует проработки. «Есть ряд вопросов, которые с такими изменениями связаны, поэтому их надо очень внимательно прорабатывать перед тем, как детально обсуждать этот вопрос», — заявил глава Минэка (цитата по ТАСС).
Во время ответа на вопросы читателей РБК Орешкин говорил, что лично сам готов платить более высокий подоходный налог. «Да, я готов», — говорил он в эфире РБК. При этом он говорил, что введение прогрессивной шкалы налогообложения нужно «тщательно просчитать».
В свою очередь, первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов заявил о необходимости проанализировать влияние отмены НДФЛ для граждан с низким уровнем доходов на бюджеты регионов. «Надо смотреть и на плюсы, и на минусы <...> Надо взвешивать все», — считает он (цитата по ТАСС).
О том, что российские власти могут обсудить возможность освобождения малоимущих граждан от уплаты НДФЛ, сообщалось еще в апреле. Тогда в аппарате российской трехсторонней комиссии (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений говорили, что эта мера может коснуться россиян, чьи доходы после вычета подоходного налога оказываются ниже прожиточного минимума (речь идет о заработной плате менее 13 тыс. руб. в среднем по стране). Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эту информацию, сказал, что у Кремля нет конкретной позиции по этому поводу.