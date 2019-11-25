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Медведев напомнил о «тоже не богатых» на идею убрать НДФЛ для малоимущих
По его мнению, эта тема является крайне чувствительной, так как некоторые россияне могут сказать: «Мы тоже не богатые, а с нас почему-то НДФЛ все-таки решили брать»
Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал очень чувствительной тему возможного освобождения малоимущих от налога на доход физических лиц (НДФЛ), отметив, что над ней еще предстоит подумать. Об этом сообщает ТАСС.

«Идеи есть разные, вопрос в том, каковы последствия этих решений, каковы выпадающие доходы и, в не меньшей степени, кого надо относить к малоимущим», — сказал Медведев, комментируя слова главы ВТБ Андрея Костина о целесообразности освобождения малоимущих от НДФЛ.

По мнению главы правительства, часть граждан в случае подобного развития событий могут сказать: «Мы тоже не богатые, а с нас почему-то НДФЛ все-таки решили брать». «Это очень чувствительная тема», — добавил он.

Премьер отметил, что подобная идея прорабатывалась правительством и по-прежнему «остается». «Но есть эти сложности, о которых я сказал. Надо еще подумать», — заключил Медведев.

Политика
Путин освободил от уплаты НДФЛ несколько категорий россиян

Костин заявил о том, что он видит рост поддержки своей инициативы освободить малоимущих от НДФЛ в кулуарах инвестиционного форума «Россия зовет!», который прошел в Москве на прошлой неделе. «Если честно, мне кажется, что поддержка растет этой идеи на самом деле», — сказал он (цитата по ТАСС). Банкир отметил, что поддерживают идею как в кабмине, так и в администрации президента.

Министр экономического развития Максим Орешкин, комментируя это предложение, сказал, что оно требует проработки. «Есть ряд вопросов, которые с такими изменениями связаны, поэтому их надо очень внимательно прорабатывать перед тем, как детально обсуждать этот вопрос», — заявил глава Минэка (цитата по ТАСС).

Экономика
Орешкин заявил о готовности платить повышенный подоходный налог

Во время ответа на вопросы читателей РБК Орешкин говорил, что лично сам готов платить более высокий подоходный налог. «Да, я готов», — говорил он в эфире РБК. При этом он говорил, что введение прогрессивной шкалы налогообложения нужно «тщательно просчитать».

В свою очередь, первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов заявил о необходимости проанализировать влияние отмены НДФЛ для граждан с низким уровнем доходов на бюджеты регионов. «Надо смотреть и на плюсы, и на минусы <...> Надо взвешивать все», — считает он (цитата по ТАСС).

О том, что российские власти могут обсудить возможность освобождения малоимущих граждан от уплаты НДФЛ, сообщалось еще в апреле. Тогда в аппарате российской трехсторонней комиссии (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений говорили, что эта мера может коснуться россиян, чьи доходы после вычета подоходного налога оказываются ниже прожиточного минимума (речь идет о заработной плате менее 13 тыс. руб. в среднем по стране). Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эту информацию, сказал, что у Кремля нет конкретной позиции по этому поводу.

Автор: Михаил Юшков
Теги: НДФЛ, малоимущие, Дмитрий Медведев, Андрей Костин
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