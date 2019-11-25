Медведев напомнил о «тоже не богатых» на идею убрать НДФЛ для малоимущих

Медведев напомнил о «тоже не богатых» на идею убрать НДФЛ для малоимущих

По его мнению, эта тема является крайне чувствительной, так как некоторые россияне могут сказать: «Мы тоже не богатые, а с нас почему-то НДФЛ все-таки решили брать»

Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал очень чувствительной тему возможного освобождения малоимущих от налога на доход физических лиц (НДФЛ), отметив, что над ней еще предстоит подумать. Об этом сообщает ТАСС.

«Идеи есть разные, вопрос в том, каковы последствия этих решений, каковы выпадающие доходы и, в не меньшей степени, кого надо относить к малоимущим», — сказал Медведев, комментируя слова главы ВТБ Андрея Костина о целесообразности освобождения малоимущих от НДФЛ.

По мнению главы правительства, часть граждан в случае подобного развития событий могут сказать: «Мы тоже не богатые, а с нас почему-то НДФЛ все-таки решили брать». «Это очень чувствительная тема», — добавил он.

Премьер отметил, что подобная идея прорабатывалась правительством и по-прежнему «остается». «Но есть эти сложности, о которых я сказал. Надо еще подумать», — заключил Медведев.