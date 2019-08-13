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Мосэнерго ₽2 (-11,11%) прогноз КИТ Финанс к 13.05.20
Netflix $440 (+41,92%) прогноз BMO Capital Markets к 17.07.20
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TripAdvisor $50 (+22,28%) прогноз RBC Capital Markets к 07.08.20
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Хасис объяснил разницу в ставках кредитов Сбербанка в Чехии и России
Ранее вице-президент Сбербанка Шаров вместо ответа на вопрос о разнице кредитных ставок в чешском и российском банках предложил послушать музыку своего сочинения
Фото: Евгений Леонов / ТАСС

Первый зампред Сбербанка Лев Хасис на своей странице в Facebook объяснил разницу в стоимости кредитов банка в Чехии и в России.

«Чешский банк — это юридическое лицо, находящееся в другой стране со всей ее макроэкономикой: включая инфляцию, ставки рефинансирования банка Чехии и др. Чешских заемщиков финансируют в основном чешские вкладчики, низкие ставки по кредитам в Чехии возможны благодаря низким ставкам по депозитам/вкладам в Европе и, в первую очередь, в той же Чехии», — написал Хасис.

Кроме того, пояснил Хасис, в Европейском союзе более низкий, чем в России, уровень инфляции. В среднем за пять лет в России инфляция была 7,2%, в то время как в Чехии уровень инфляции составляет примерно 1,5%.

«Соответственно, ставка Центробанка России сейчас 7,25%, а в Чехии — 1,75%», — напомнил первый зампред Сбербанка, указав, что из-за этого в Чехии также ниже ставки по ипотеке и по вкладам.

Так, по словам Хасиса, ставки Сбербанка по вкладам в России — до 6,3%, а в Чехии — до 1,8%, а ставки по ипотеке от 7,6% — в России и от 3,3% — в Чехии.

Ранее вопрос о том, почему существует разница в процентных ставках в чешском и российском Сбербанках, задал вице-президенту банка Андрею Шарову один из участников форума «Территория смыслов». Однако вместо того, чтобы ответить на него по существу, Шаров предложил молодому человеку, задавшему вопрос, диск с музыкой собственного сочинения.

«Я привез два диска с собой. Я считаю, что этот парень заслужил диск за самый острый вопрос, — сказал Шаров. — Спасибо огромное за общение... это вам урок коммуникации... чтобы не быть голословным, предлагаю потратить оставшиеся 30 секунд на то, чтобы вы услышали музыку, которую я пишу», — продолжил он, несмотря на неодобрительные возгласы присутствовавших. После этих слов топ-менеджера банка в зале действительно включили музыку.

Комментируя поведения своего коллеги, Хасис отметил, что «очень простой вопрос, но оставленный без ответа, начинает выглядеть как острый и «жареный». «Ситуация — мечта сторонников теории заговора», — написал Хасис, пояснив, что его уже несколько раз попросили прокомментировать видео с мероприятия, где Андрей Шаров уходит от прямого ответа о разнице ставок.

Запись в facebook пользователя Лев Хасис

«Территория смыслов» — это всероссийский молодежный образовательный форум, который с 2015 года проводит «Росмолодежь».

Автор: Наталья Демченко
Теги: Лев Хасис, Кредиты, Чехия
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