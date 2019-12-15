Путин ввел налог для самозанятых в 19 регионах России

Президент России Владимир Путин подписал закон, который расширит эксперимент по взиманию налога на профессиональный доход (НПД, налог на самозанятых) еще 19 регионов страны. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

В нем говорится, что с 1 января 2020 года эксперимент будет распространен на Санкт-Петербург, Ленинградскую, Нижегородскую, Омскую, Новосибирскую, Воронежскую, Ростовскую, Волгоградскую, Самарскую, Свердловскую, Тюменскую, Сахалинскую и Челябинскую области, на Красноярский и Пермский края, Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ — Югру, Ямало-Ненецкий автономный округ, а также республику Башкортостан.

Сейчас эксперимент со специальным налоговым режимом действует в Москве, Московской и Калужской областях, а также Татарстане. Ставки по такому режиму составляют 4% от доходов, полученных от физлиц, и 6% — от юридических. Налоговая ставка в течение всего эксперимента не меняется.

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