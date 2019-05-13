Вылетевший в Самару SSJ-100 «Аэрофлота» вернулся в Москву

Вылетевший в Самару SSJ-100 «Аэрофлота» вернулся в Москву

Самолет авиакомпании «Аэрофлот», вылетевший из Москвы в Самару в ночь на 13 мая, преодолел часть пути, но в районе Владимира развернулся и вернулся в аэропорт вылета

Данные сайта Flightradar свидетельствуют, что самолет, вылетевший в 01:59 мск рейсом SU 1206 по маршруту Москва — Самара, долетел примерно до Владимира, после чего развернулся и отправился обратно в Шереметьево.

Согласно данным сайта, рейс выполнялся на самолете Sukhoi Superjet 100. Лайнер должен был прибыть в аэропорт Самары в 04:30 по местному времени (03:30 мск). По данным Flightradar на 03:30 мск, самолет находится в Шереметьево.

Что могло быть причиной разворота лайнера, пока не известно.

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