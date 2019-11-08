Судно «Газпрома» для газификации Калининграда уплыло в США

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Pink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 9 ноября
USD ЦБ: 63,73 (0) Quote, 12:20
Курс евро на 9 ноября
EUR ЦБ: 70,42 (-0,13) Quote, 12:20
На комплекс Минэка претендует семья экс-губернатора Тульской области Бизнес, 19:49 Международный суд ООН поддержал Киев в споре с Москвой Политика, 19:45 В МИДе КНДР предупредили о «дорогой цене» для США из-за срыва диалога Политика, 19:30 Суд обратил в доход государства имущество полковника ФСБ Черкалина Общество, 19:26 Нурмагомедов объяснил отказ выносить российский флаг перед поединками Спорт, 19:21 Что случилось за день. Главные новости РБК Общество, 19:17 Как будут выглядеть вагоны пассажирских поездов в Крым. Фоторепортаж Общество, 19:17  Генпрокуратура нашла у Шестуна имущество еще на 1 млрд руб. Общество, 19:14 «Аэрофлот» начал продажу билетов по плоским тарифам на 2020 год Общество, 19:14 Компания-оператор показала фото интерьера поездов в Крым Общество, 19:11 В Сбербанке заявили об устранении сбоя в работе сервиса «Сбербанк Онлайн» Технологии и медиа, 19:07 Судно «Газпрома» для газификации Калининграда уплыло в США Бизнес, 19:01 Цифровой детокс: пять впечатлений до понедельника РБК и Mercedes-Benz, 18:56 В «Би-би-си» ответили на заявления об искажении слов Рамзана Кадырова Технологии и медиа, 18:48
Бизнес ,  
0 
Судно «Газпрома» для газификации Калининграда уплыло в США
Газовоз «Газпрома» «Маршал Василевский», который должен снабжать газом Калининградскую область, отправился в США. Предполагается, что там судно будет загружено партией сжиженного природного газа (СПГ)
Плавучее регазификационное судно «Газпрома» «Маршал Василевский» (Фото: flot.gazprom.ru)

Плавучее регазификационное судно «Газпрома» «Маршал Василевский», сданное в аренду австрийской OMV, отправилось за сжиженным природным газом (СПГ) в США, пишет Bloomberg. По информации агентства, оно должно загрузиться 26 ноября в порту Sabine Pass в Луизиане.

На днях председатель правления OMV Райнер Зеле заявил, что компания в ноябре вернет «Газпрому» арендованное судно. Неясно, является ли рейс «Маршала Василевского» в США частью контракта или нет, пишет Bloomberg.

В пресс-службах OMV и «Газпрома» пока не ответили на запросы РБК.

Судно использовалось как хранилище и три месяца стояло рядом с портом Роттердама. Оно разгрузилось в одном из его терминалов 5 ноября, после чего направилось в сторону Атлантического океана и сейчас находится в Бискайском заливе, следует из данных сервиса MarineTraffic.

«Маршал Василевский», построенный в Южной Корее на верфи Hyundai Heavy Industries, предполагалось использовать для снабжения Калининграда СПГ и его газовой безопасности (в случае прекращения поставок по трубопроводам из соседних стран). В феврале 2019 года в Калининграде в присутствии Владимира Путина был запущен морской терминал по приему сжиженного природного газа (СПГ) мощностью 2,7 млрд куб. м газа в год, что почти в полном объеме покрывает потребности региона. Создание альтернативной системы газоснабжения региона обошлось «Газпрому» примерно в 85 млрд руб., писал «Коммерсантъ».

«Маршал Василевский» прибыл в порт Калининграда еще в конце 2018 года, а в июле 2019 года направился в Роттердам, как потом стало известно, в рамках контракта «Газпрома» с OMV.

Автор: Светлана Бурмистрова
Теги: «Газпром»
Материалы по теме
Судно «Газпрома» для газификации Калининграда уплыло в Европу
Бизнес
«Газпром» и австрийская OMV продлили контракт на поставку газа из России
Бизнес
OMV предупредила о росте цен на газ в Европе без «Северного потока-2»
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter