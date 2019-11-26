Путин отменил введенную Ельциным выплату детских пособий по 50 руб.

Президент России Владимир Путин отменил указ своего предшественника Бориса Ельцина, в соответствии с которым в 1994 году в стране были введены ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 руб. В соответствии с указом, такие компенсации выплачивались матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3-летнего возраста.

В конце июня 2019 года премьер-министр Дмитрий Медведев анонсировал повышение выплат на одного ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет с 50 руб. до 10 тыс. руб. После этого соответствующий закон был принят Госдумой и одобрен Советом Федерации, а 2 августа его подписал Путин. Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

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