Эксперты назвали победителя дебатов Зеленского и Порошенко

Шоумен Владимир Зеленский на стадионных дебатах выступил убедительнее президента Порошенко, полагают опрошенные РБК украинские и российские эксперты

Владимир Зеленский (Фото: Sergei Grits / AP)

​В пятницу на киевском стадионе «Олимпийский» прошли дебаты соперников по второму туру президентских выборов на Украине. Они продолжались час. Президент Порошенко и его соперник отвечали на вопросы друг друга.

В ходе дебатов президент говорил исключительно на украинском языке, его соперник говорил на русском, переходя и на украинский. В ходе дебатов Порошенко повторил свое прежние тезисы в отношении Зеленского. Он снова выразил сомнение в том, что соперник в случае избрания сможет противостоять президенту России Владимиру Путину. «Это слабый глава государства. Он не сможет удержать государство, ударить Путина. Владимир [Зеленский] не хочет сдать Украину, у него нет желания вернуть Украину России. Но у Путина есть», — сказал Порошенко. Зеленский в ответ указал, что не скрывался от призыва, никогда не разговаривал с Путиным, в отличие от своего оппонента, и не был в России с 2014 года. «А что касается Верховного главнокомандующего, сейчас идет война. А вы задаете мне вопросы, на которые вы должны ответить сами: почему же война до сих пор не закончилась?» — сказал Зеленский.

Кульминацией дебатов стало вставание на колени. Порошенко вновь заявил, что его соперник готов встать на колени перед Путиным. Зеленский заметил, что эти слова вырваны из контекста. «Я готов встать на колени перед каждой матерью, которая не дождалась своего сына, перед каждой женщиной, которая не дождалась мужа. Я готов встать и сейчас встану. И вы это сделайте», — заявил кандидат и встал на колени перед собравшимися в фан-зоне зрителями. Порошенко тоже встал на колени, но спиной к фан-зоне и лицом к флагу Украины, который держали на сцене участники боев в Донбассе. Украинский президент при этом поцеловал флаг.

Зеленский лучше выступил на дебатах, констатирует украинский политолог Вадим Карасев. Шоумен был немногословен, точен, спокоен, а его соперник — многословен и часто истеричен, характеризует он поведение соперников.