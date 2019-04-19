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Выборы на Украине ,  
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Эксперты назвали победителя дебатов Зеленского и Порошенко
Шоумен Владимир Зеленский на стадионных дебатах выступил убедительнее президента Порошенко, полагают опрошенные РБК украинские и российские эксперты
Владимир Зеленский (Фото: Sergei Grits / AP)

​В пятницу на киевском стадионе «Олимпийский» прошли дебаты соперников по второму туру президентских выборов на Украине. Они продолжались час. Президент Порошенко и его соперник отвечали на вопросы друг друга.

В ходе дебатов президент говорил исключительно на украинском языке, его соперник говорил на русском, переходя и на украинский. В ходе дебатов Порошенко повторил свое прежние тезисы в отношении Зеленского. Он снова выразил сомнение в том, что соперник в случае избрания сможет противостоять президенту России Владимиру Путину. «Это слабый глава государства. Он не сможет удержать государство, ударить Путина. Владимир [Зеленский] не хочет сдать Украину, у него нет желания вернуть Украину России. Но у Путина есть», — сказал Порошенко. Зеленский в ответ указал, что не скрывался от призыва, никогда не разговаривал с Путиным, в отличие от своего оппонента, и не был в России с 2014 года. «А что касается Верховного главнокомандующего, сейчас идет война. А вы задаете мне вопросы, на которые вы должны ответить сами: почему же война до сих пор не закончилась?» — сказал Зеленский.

Политика
Порошенко заявил о неспособности Зеленского противостоять Путину

Кульминацией дебатов стало вставание на колени. Порошенко вновь заявил, что его соперник готов встать на колени перед Путиным. Зеленский заметил, что эти слова вырваны из контекста. «Я готов встать на колени перед каждой матерью, которая не дождалась своего сына, перед каждой женщиной, которая не дождалась мужа. Я готов встать и сейчас встану. И вы это сделайте», — заявил кандидат и встал на колени перед собравшимися в фан-зоне зрителями. Порошенко тоже встал на колени, но спиной к фан-зоне и лицом к флагу Украины, который держали на сцене участники боев в Донбассе. Украинский президент при этом поцеловал флаг.

Зеленский лучше выступил на дебатах, констатирует украинский политолог Вадим Карасев. Шоумен был немногословен, точен, спокоен, а его соперник — многословен и часто истеричен, характеризует он поведение соперников.

Политика
Зеленский назвал себя результатом ошибок Порошенко

«И Порошенко, и Зеленский выступили хорошо, каждый на десятку, разница лишь в том, что люди на стадионе не слушали президента, они его слова не воспринимают, потому что он в значительной степени утратил кредит доверия», — сказал РБК соучредитель аналитического центра KievStratPro Андрей Бузаров. Зеленский на стадионе выглядел как обычный гражданин, что импонировало зрителям, а Порошенко — как профессиональный политик, указывает эксперт.

«Эти дебаты стали тактической победой Зеленского, он как минимум не проиграл и сохранил свое преимущество над соперником, которое подтверждают соцопросы. Он выглядел более искренним, живым и, что понятно, молодым», — говорит украинский политолог Руслан Бортник. Зеленскому — 41 год, его сопернику — 53.

Политика
Зеленский сравнил Порошенко с «волком в овечьей шкуре»

По мнению российского политолога Александра Пожалова, в ходе дебатов Зеленский «отработал» более удачно. «Ему было важно не споткнуться на последнем шаге и не нарастить антирейтинг, ведь он лидирует с большим запасом — и по-моему это удалось», — считает эксперт. По его мнению, Зеленский успешно отыграл и свой образ «народного» кандидата, он обращался к внутренним проблемам. Зеленский прошелся по болевым точкам Порошенко и актуализировал его высокий антирейтинг, показал его как президента-разочарование, уверен Пожалов. Зеленский был однозначно более убедителен в риторике и стилистике, сказал эксперт РБК. «Сцену с вставанием на колени легче развернуть против Порошенко — он не встал на оба колена, к тому же встал спиной к людям, — подчеркнул политолог. — Он встал лицом к флагу — символы власти для него важнее людей?» Фразы-мемы у Зеленского также удачнее: «я результат ваших ошибок», «лучше кот в мешке, чем волк в овечьей шкуре», посчитал эксперт. Также удачным и продуманным ходом штаба Зеленского для расширения его электората стало то, что он переходил периодически на русский язык — чего ни разу не сделал Порошенко.

Политика
Кроме шуток: с чем Порошенко и Зеленский подошли ко второму туру

«Несомненной победой» считает выступление Зеленского российский политконсультант Дмитрий Фетисов. Порошенко не озвучил ничего нового, все свои претензии к Зеленскому он озвучивал и ранее, пояснил он в разговоре с РБК. Зеленский же использовал дебаты для того, чтобы в очередной раз противопоставить образ «начинающего политика» образу «олигарха» Порошенко. «Единственным успехом штаба Порошенко можно назвать только привод своих сторонников на стадион, — сказал политконсультант. — Их было заметно больше, чем сторонников Зеленского». Но, учитывая содержание речей выступающих и охват дебатов через телевизионную аудиторию, этот факт не столь принципиален, заключил Фетисов.

Одна из причин преимущества Зеленского в том, что кандидаты общались в привычном для шоумена формате — «шоу на стадионе и дуэль капитанов КВН», отмечает глава коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг» Евгений Минченко. Актер сумел удержать образ «неполитика» и человека из народа.

Политика
Зеленский и Порошенко завершили дебаты фразами о войне и фейках

21 апреля на Украине пройдет второй тур выборов. В первом Зеленский обошел Порошенко — за него проголосовали 30% избирателей, за президента — 15,9%.

Авторы: Полина Химшиашвили, Евгения Кузнецова
Теги: Владимир Зеленский, Петр Порошенко, дебаты
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