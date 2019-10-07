Путин в день рождения повысил зарплаты себе и Медведеву

Путин в день рождения повысил зарплаты себе и Медведеву

В соответствии с указами президента зарплаты главы государства, премьер-министра и членов правительства, а также ряда других лиц увеличиваются на 4,3%

Дмитрий Медведев и Владимир Путин (Фото: Дмитрий Астахов / Sputnik / Reuters)

Президент России Владимир Путин подписал несколько указов о повышении денежного содержания лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации. Документы опубликованы на портале правовой информации.

В соответствии с указом № 481, подписанным 7 октября — в день рождения Путина, денежное вознаграждение президента России и председателя правительства «в целях обеспечения социальных гарантий» увеличивается с 1 октября 2019 года на 4,3%.

Аналогичным образом повышаются зарплаты министра обороны, глав МВД, МЧС, ФСБ, Росгвардии, СВР, ФСО и Государственной фельдъегерской службы, а также других министров, вице-премьеров, секретаря Совбеза, главы ЦИК и так далее. Кроме того, на 4,3% повышены зарплаты лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации в дипломатических представительствах и представительствах Российской Федерации при международных организациях.