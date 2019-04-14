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Alphabet $1 400 (+15,13%) прогноз Credit Suisse к 05.02.20 Купить
L Brands $28 (+3,74%) прогноз UBS к 10.04.20 Купить
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Выборы на Украине ,  
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Порошенко сообщил о действиях в случае проигрыша на выборах
Если по итогам второго тура выборов президента Украины победу одержит Владимир Зеленский, действующий глава государства пообещал принять это как выбор украинского народа. «Я буду его уважать», — пообещал Петр Порошенко
Петр Порошенко (Фото: Сергей Долженко / EPA / ТАСС)

Действующий президент Украины, кандидат в главы государства Петр Порошенко, выступая перед журналистами на стадионе «Олимпийский» в Киеве, допустил, что во втором туре выборов победу может одержать его соперник актер Владимир Зеленский. Трансляцию с этого мероприятия ведет местный «Пятый телеканал».

«Если не дай бог он [Зеленский] будет избран — это будет выбор украинского народа», — заявил Порошенко. Сам он, по его словам, будет этот и «любой выбор» уважать. «Мы демократическое государство», — заверил политик.

Отвечая на вопрос, будет ли он в случае проигрыша сотрудничать с новым президентом — Зеленским, который, как и Порошенко, поддерживает европейский путь развития для Украины, глава государства напомнил о своей программе: он поддерживает евро- и евроатлантическую интеграцию страны и продолжение своих реформ. Поэтому, подчеркнул Порошенко, на Украине так или иначе состоится референдум о вступлении в ЕС, и «президент будет не против», потому что иначе войти в это объединение республика не сможет.​

Также на стадионе действующего президента Украины спросили, причастен ли его штаб к черному пиару против Зеленского (в преддверии второго тура выборов главы государства в Сети стали распространяться разные ролики с участием актера; на одном из них Зеленского сбивает фура, а на другом — оказывается, что после этого он остается жив, но весь обсыпан белым порошком). «У меня нет никаких доказательств, что Зеленский — наркоман. И я никогда его так не называл», — заявил, комментируя это, Порошенко.

Политика
Порошенко прибыл на дебаты на стадион «Олимпийский»

На стадион «Олимпийский» политик пришел, чтобы поучаствовать в дебатах со своим конкурентом, однако последний на них так и не явился. Накануне Зеленский сообщил, что узнал: на стадионе против него готовится провокация. Провести дебаты именно там Порошенко ранее звал актер, но называл другую дату — 19 апреля. Порошенко, в свою очередь,​ настаивал на 14 апреля. Отвечая на стадионе на вопрос журналистов, состоятся ли дебаты вообще, нынешний президент заверил, что сделает все, чтобы они прошли.

Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля. Он проводится в связи с тем, что после первого тура ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов. Тогда Зеленский заручился поддержкой 30,24%, Порошенко — 15,95% избирателей. Победитель во втором туре должен будет набрать простое большинство голосов.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Петр Порошенко, выборы президента, Украина
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