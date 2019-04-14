Порошенко сообщил о действиях в случае проигрыша на выборах

Если по итогам второго тура выборов президента Украины победу одержит Владимир Зеленский, действующий глава государства пообещал принять это как выбор украинского народа. «Я буду его уважать», — пообещал Петр Порошенко

Петр Порошенко (Фото: Сергей Долженко / EPA / ТАСС)

Действующий президент Украины, кандидат в главы государства Петр Порошенко, выступая перед журналистами на стадионе «Олимпийский» в Киеве, допустил, что во втором туре выборов победу может одержать его соперник актер Владимир Зеленский. Трансляцию с этого мероприятия ведет местный «Пятый телеканал».

«Если не дай бог он [Зеленский] будет избран — это будет выбор украинского народа», — заявил Порошенко. Сам он, по его словам, будет этот и «любой выбор» уважать. «Мы демократическое государство», — заверил политик.

Отвечая на вопрос, будет ли он в случае проигрыша сотрудничать с новым президентом — Зеленским, который, как и Порошенко, поддерживает европейский путь развития для Украины, глава государства напомнил о своей программе: он поддерживает евро- и евроатлантическую интеграцию страны и продолжение своих реформ. Поэтому, подчеркнул Порошенко, на Украине так или иначе состоится референдум о вступлении в ЕС, и «президент будет не против», потому что иначе войти в это объединение республика не сможет.​

Также на стадионе действующего президента Украины спросили, причастен ли его штаб к черному пиару против Зеленского (в преддверии второго тура выборов главы государства в Сети стали распространяться разные ролики с участием актера; на одном из них Зеленского сбивает фура, а на другом — оказывается, что после этого он остается жив, но весь обсыпан белым порошком). «У меня нет никаких доказательств, что Зеленский — наркоман. И я никогда его так не называл», — заявил, комментируя это, Порошенко.