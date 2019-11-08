Трамп ответил на предложение посетить парад Победы на Красной площади

Президент США заявил, что он рассматривает поступившее от российского коллеги предложение приехать в Москву на празднование 75-летия Победы

Дональд Трамп (Фото: Patrick Semansky / AP)

Президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме заявил, что он рассматривает возможность приехать в Россию на парад Победы на Красной площади в Москве 9 мая будущего года. Об этом сообщает Reuters.

По словам Трампа, он по-прежнему раздумывает над предложением президента России Владимира Путина приехать на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

РБК направил запрос пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову.

Путин пригласил Трампа приехать на парад 9 мая 2020 года во время их встречи на саммите G20 в японской Осаке, который состоялся в июне текущего года. Тогда помощник российского президента Юрий Ушаков сказал, что Трамп отреагировал на это предложение одобрительно. В свою очередь Песков заявил, что официальное приглашение будет направлено Трампу в ближайшее время.