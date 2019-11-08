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Политика ,  
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Трамп ответил на предложение посетить парад Победы на Красной площади
Президент США заявил, что он рассматривает поступившее от российского коллеги предложение приехать в Москву на празднование 75-летия Победы
Дональд Трамп (Фото: Patrick Semansky / AP)

Президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме заявил, что он рассматривает возможность приехать в Россию на парад Победы на Красной площади в Москве 9 мая будущего года. Об этом сообщает Reuters.

По словам Трампа, он по-прежнему раздумывает над предложением президента России Владимира Путина приехать на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

РБК направил запрос пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову.

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Путин пригласил Трампа приехать на парад 9 мая 2020 года во время их встречи на саммите G20 в японской Осаке, который состоялся в июне текущего года. Тогда помощник российского президента Юрий Ушаков сказал, что Трамп отреагировал на это предложение одобрительно. В свою очередь Песков заявил, что официальное приглашение будет направлено Трампу в ближайшее время.

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Помимо Трампа российские власти отправили приглашение ряду мировых лидеров и руководителей международных организаций. В частности, приглашение было направлено премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, президенту Франции Эммануэлю Макрону, украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, лидеру КНДР Ким Чен Ыну.

В конце августа Ушаков рассказал, что свое участие в мероприятиях, приуроченных к 75-летию Победы, подтвердили 17 мировых лидеров, среди которых Макрон и индийский премьер Нарендра Моди. Обещания посетить Москву 9 мая следующего года также дали лидеры Белоруссии. Сербии, Кубы, Монголии, Чехии, Венесуэлы, Молдавии, сообщил Ушаков.

Фотогалерея 
Гости парада Победы на Красной площади. Фоторепортаж

Автор: Михаил Юшков
При участии: Полина Химшиашвили
Теги: Дональд Трамп, парад Победы
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