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Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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Авиакатастрофа в Шереметьево ,  
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Зеленский отреагировал на авиакатастрофу в Шереметьево
Трагедии вроде произошедшей в Шереметьево и терактов на Шри-Ланке напоминают о том, что жизнь — высшая ценность, написал избранный президент. Украинские пленные все еще живы, и их необходимо вернуть, добавил он
Владимир Зеленский (Фото: Serg Glovny / ZUMA Wire / ТАСС)

Жизнь — высшая ценность, и трагедии напоминают о том, что ее надо беречь, написал в Facebook избранный президент Украины Владимир Зеленский.

«О том, что ее нужно беречь, нам напоминают наши потери на фронте, трагедии, подобные терактам на Шри-Ланке и аварии в Шереметьево», — написал он.

«А еще мы ежедневно думаем о наших пленных. Они живы. И есть те, в чьих силах вернуть их в семьи, те, в чьих силах не допустить трагедий. Чтобы иметь шанс в этом мире, нужно поставить человека и его жизнь главной целью», — добавил Зеленский.

Фотогалерея 
В аэропорту Шереметьево приземлился горящий Superjet 100. Фоторепортаж

Во время предвыборной кампании он называл своей приоритетной задачей возвращение всех украинских пленных. «Кроме минских договоренностей, у нас задача номер один — вернуть наших всех заключенных, всех моряков», — говорил Зеленский.

В воскресенье Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» вскоре после вылета из Москвы в Мурманск вернулся в аэропорт Шереметьево. При посадке он загорелся. Из 78 человек на борту (включая пять членов экипажа) погиб 41. В понедельник в больницах остаются девять человек.

Общество
Пожар и гибель людей в SSJ100 в Шереметьево. Главное

Следователи считают возможными версиями произошедшего техническую неисправность самолета, погодные условия, работу пилотов, диспетчеров и проводивших техосмотр самолета специалистов.

Уходящий президент Петр Порошенко несколько раз выражал россиянам соболезнования: после пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», после крушения самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Подмосковье в феврале 2018 года, после убийства Бориса Немцова.

Автор: Андрей Гатинский
Теги: Владимир Зеленский, Шереметьево
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