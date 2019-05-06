Зеленский отреагировал на авиакатастрофу в Шереметьево

Трагедии вроде произошедшей в Шереметьево и терактов на Шри-Ланке напоминают о том, что жизнь — высшая ценность, написал избранный президент. Украинские пленные все еще живы, и их необходимо вернуть, добавил он

Владимир Зеленский (Фото: Serg Glovny / ZUMA Wire / ТАСС)

Жизнь — высшая ценность, и трагедии напоминают о том, что ее надо беречь, написал в Facebook избранный президент Украины Владимир Зеленский.

«О том, что ее нужно беречь, нам напоминают наши потери на фронте, трагедии, подобные терактам на Шри-Ланке и аварии в Шереметьево», — написал он.

«А еще мы ежедневно думаем о наших пленных. Они живы. И есть те, в чьих силах вернуть их в семьи, те, в чьих силах не допустить трагедий. Чтобы иметь шанс в этом мире, нужно поставить человека и его жизнь главной целью», — добавил Зеленский.

Во время предвыборной кампании он называл своей приоритетной задачей возвращение всех украинских пленных. «Кроме минских договоренностей, у нас задача номер один — вернуть наших всех заключенных, всех моряков», — говорил Зеленский.