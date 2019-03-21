Зеленский назвал условие снятия с президентской гонки

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 63,87 -0,52 EUR Бирж. 72,86 -0,23 Brent 68,42 1,14% USD Нал. 65,10 63,30 EUR Нал. 74,58 72,36 USD ЦБ 64,28 -0,04 EUR ЦБ 72,94 -0,06 EUR/USD 1,1415 0,0064 BTC/USD Бирж. 4 116,40 8,80 IMOEX 2 504,23 0,44% RTSI 1 226,26 0,53% DJIA 25 745,67 -0,55% Nasdaq 7 728,97 0,07%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Аэрофлот ₽125 (+25,68%) прогноз Атон к 11.03.20 Купить
Apple $225 (+19,75%) прогноз Argus Research к 19.03.20 Купить
Золото $1 400 (+7,3%) прогноз Societe Generale к 31.03.20
Alphabet $1 450 (+22,38%) прогноз Jefferies к 26.07.20 Купить
Kraft Heinz $46 (+43,44%) прогноз CFRA к 22.02.20 Купить
Аэрофлот ₽125 (+25,68%) прогноз Атон к 11.03.20 Купить
Apple $225 (+19,75%) прогноз Argus Research к 19.03.20 Купить
Золото $1 400 (+7,3%) прогноз Societe Generale к 31.03.20
Alphabet $1 450 (+22,38%) прогноз Jefferies к 26.07.20 Купить
Kraft Heinz $46 (+43,44%) прогноз CFRA к 22.02.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 21 марта
USD ЦБ: 64,28 (-0,04) Quote, 20 мар, 13:39
Курс евро на 21 марта
EUR ЦБ: 72,94 (-0,06) Quote, 20 мар, 13:39
СМИ опубликовали видео с обнаженным посетителем Третьяковской галереи Общество, 01:22 Зеленский назвал условие снятия с президентской гонки Политика, 00:49 В Москве один человек погиб в ДТП с пятью автомобилями Общество, 00:39 Россиянам предложили упростить процедуру вывоза алкоголя Общество, 00:21 Выходец из Сенегала угнал и поджег автобус со школьниками близ Милана Общество, 00:12 Мэй назвала крайний срок для начала Brexit Политика, 00:07 В «Газпроме» после акций протеста объяснили отключение газа в КЧР Общество, 20 мар, 23:59 В Третьяковской галерее прокомментировали акцию с полуобнаженным мужчиной Общество, 20 мар, 23:29 Глава «Нафтогаза» заявил об отмене «Газпромом» транзита через Украину Бизнес, 20 мар, 23:10 Адвокат Варвары Карауловой попросил о ее условно-досрочном освобождении Общество, 20 мар, 23:05 Двое мужчин устроили акцию с раздеванием в Третьяковке Общество, 20 мар, 22:59 Эксперты составили портрет типичного хейтера в Рунете Технологии и медиа, 20 мар, 22:40 Исследование показало связь употребления горячего чая и рака пищевода Общество, 20 мар, 22:40 Стали известны дата и место прощания с актером Анатолием Адоскиным Общество, 20 мар, 21:57
Политика ,  
0 
Зеленский назвал условие снятия с президентской гонки
Если бы в президентской гонке участвовал музыкант Святослав Вакарчук, украинский шоумен, по его словам, ему уступил. Прием документов ЦИК завершила в феврале. Об отказе баллотироваться лидер «Океана Эльзы» заявил месяцем ранее
Владимир Зеленский (Фото: EPA / ТАСС)

Кандидат на пост главы Украины, шоумен Владимир Зеленский заявил, что уступил бы свое место в президентской гонке музыканту, лидеру рок-группы «Океан Эльзы» Святославу Вакарчуку, если бы тот баллотировался. Об этом Зеленский сообщил на встрече с представителями бизнес-ассоциаций, передает портал «Украинские новости».

«Я и еще один музыкант [Вакарчук], все мы продемонстрировали желание что-то сделать, пойти в политику. Если бы Слава был [кандидатом], я бы уступил ему», — отметил шоумен. «Пожалуйста, если ты веришь, если чувствуешь в себе силы, тебе не слабо — давай, мы поддержим рейтингами, людьми, идеями», — добавил он.

Регистрацию на выборы президента Украины местная Центральная избирательная комиссия (ЦИК) завершила в начале февраля. В начале марта Избирком объявил окончательный список кандидатов.

За два месяца до этого Вакарчук заверил: участвовать в этой кампании он не станет. «Я неоднократно заявлял, что власть как таковая и президентский пост как таковой мне не интересны. Меня интересуют настоящие изменения в стране», — отмечал он на записи, опубликованной в его канале Youtube. О его возможном участии в выборах в прошлом году говорили наблюдатели. Тогда рейтинг Вакарчука по ряду предвыборных опросов достигал 10%.

Политика
Зеленский стал абсолютным лидером президентской гонки на Украине

В 2007 году Вакарчук был избран в Верховную Раду от блока «Наша Украина» Виктора Ющенко. Спустя год он досрочно сложил свой мандат. Впоследствии музыкант неоднократно делал политические заявления (например, поддержал Майдан). В марте 2019 года артист заявил, что не собирается «стоять в стороне» от политической жизни и намерен способствовать тому, чтобы больше молодых людей шли в политику.

Фотогалерея 
Тимошенко, кавээнщик, экс-глава СБУ: кто хочет стать президентом Украины

Выборы президента Украины состоятся 31 марта. Участвовать в них, помимо Зеленского, будут нынешний глава республики Петр Порошенко, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко и другие.​ В начале марта опрос организации «Передовые правовые инициативы» показал: абсолютным лидером на предстоящих выборах стал Зеленский. Свой голос за него тогда были готовы отдать 34,04% респондентов, что более чем в два раза превышало рейтинг Порошенко.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Украина, выборы президента, Владимир Зеленский
Материалы по теме
Зеленский стал абсолютным лидером президентской гонки на Украине
Политика
В YouTube заблокировали канал кандидата в президенты Украины Зеленского
Политика
Зеленский заявил о возбуждении против него уголовного дела
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter