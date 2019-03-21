Зеленский назвал условие снятия с президентской гонки

Если бы в президентской гонке участвовал музыкант Святослав Вакарчук, украинский шоумен, по его словам, ему уступил. Прием документов ЦИК завершила в феврале. Об отказе баллотироваться лидер «Океана Эльзы» заявил месяцем ранее

Владимир Зеленский (Фото: EPA / ТАСС)

Кандидат на пост главы Украины, шоумен Владимир Зеленский заявил, что уступил бы свое место в президентской гонке музыканту, лидеру рок-группы «Океан Эльзы» Святославу Вакарчуку, если бы тот баллотировался. Об этом Зеленский сообщил на встрече с представителями бизнес-ассоциаций, передает портал «Украинские новости».

«Я и еще один музыкант [Вакарчук], все мы продемонстрировали желание что-то сделать, пойти в политику. Если бы Слава был [кандидатом], я бы уступил ему», — отметил шоумен. «Пожалуйста, если ты веришь, если чувствуешь в себе силы, тебе не слабо — давай, мы поддержим рейтингами, людьми, идеями», — добавил он.

Регистрацию на выборы президента Украины местная Центральная избирательная комиссия (ЦИК) завершила в начале февраля. В начале марта Избирком объявил окончательный список кандидатов.

За два месяца до этого Вакарчук заверил: участвовать в этой кампании он не станет. «Я неоднократно заявлял, что власть как таковая и президентский пост как таковой мне не интересны. Меня интересуют настоящие изменения в стране», — отмечал он на записи, опубликованной в его канале Youtube. О его возможном участии в выборах в прошлом году говорили наблюдатели. Тогда рейтинг Вакарчука по ряду предвыборных опросов достигал 10%.