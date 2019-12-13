Зеленский ответил шуткой на фразу Путина «а у нас в квартире газ»

Зеленский ответил шуткой на фразу Путина «а у нас в квартире газ»

Украинский президент Владимир Зеленский, выступая в телепередаче «Право на власть» на канала «1+1», ответил на высказывание российского президента Владимира Путина стихами Сергея Михалкова о ситуации с поставками газа Украине.

В ночь на 10 декабря в рамках пресс-конференции по итогам саммита «нормандской четверки» Путин, комментируя тему поставок газа Киеву, заявил: «А у нас в квартире газ. А у вас?» И у вас будет, может быть дешевле на 25%, чем сегодня получает конечный промышленный потребитель».

Зеленский, отвечая в телепередаче на фразу российского лидера, пошутил: «А у нас газопровод».

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