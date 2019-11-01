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Клиентам Сбербанка с детьми дали возможность получить ипотеку под 1%
Благодаря новому предложению банка застройщики смогут стимулировать продажи, а заемщики — сэкономить на обслуживании кредита
Сбербанк SBER ₽235,5 +0,26% Купить
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Фото: Алексей Павлишак / ТАСС

Сбербанк объявил о запуске комплексного предложения, в рамках которого застройщики смогут перераспределить в пользу покупателей квартир часть скидки по своему кредиту, стимулируя тем самым продажи.

При этом лица, покупающие квартиру в ипотеку, смогут выбрать, как именно они хотят снизить ставку — на весь срок действия кредита или только на период строительства дома. Во втором случае ставка снизится гораздо сильнее, максимальная скидка может составить 4 п.п. В результате, например, для семей с детьми, приобретающих квартиру в ипотеку по госпрограмме, льготная ставка на время строительства составит 1%, а для зарплатных клиентов Сбербанка — 5,3%.

Однако после ввода объекта в эксплуатацию скидка действовать перестанет и ставка вернется к обычному уровню (5% для семей с детьми и 9,3% для зарплатных клиентов).

Заемщики, выбравшие вариант со снижением ставки на все время действия кредита, смогут рассчитывать на скидку в размере до 1,4 п.п.

«Размер аннуитетного платежа уменьшается с учетом сниженной ставки в льготный период, и у покупателя возникает соответствующая экономия на процентах по кредиту: размер процентных выплат уменьшается пропорционально размеру ставки, то есть если ставка уменьшилась с 5 до 1% годовых, то и во столько же уменьшится размер выплачиваемых процентов за месяц действия пониженной ставки», — отмечается в сообщении Сбербанка.

Воспользоваться предложением банка можно при соблюдении двух условий:

  • выбор квартиры на территории России должен быть сделан на DomClick.ru;
  • квартира должна быть расположена в доме, который строится с применением эскроу для расчетов по всем договорам долевого участия

Накануне, 31 октября, глава Сбербанка Герман Греф встретился с премьер-министром России Дмитрием Медведевым и сообщил ему о снижении базовой ставки по ипотеке до 9,3%.

«По субсидированным застройщикам — 7,3%, для молодых семей — это 8,8%», — сообщил глава банка. Греф также отметил роль субсидирования ставок государством, напомнив, что средняя ставка для семей с двумя и более детьми составляет всего 5%.

В последний раз Сбербанк снижал ставки по ипотечным кредитам 1 октября. Для большинства продуктов ставка опустилась на 0,3 п.п., для кредитов, целью которых является рефинансирование ипотеки от других банков, — на 0,6 п.п.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Сбербанк, ипотека
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