Клиентам Сбербанка с детьми дали возможность получить ипотеку под 1%

Благодаря новому предложению банка застройщики смогут стимулировать продажи, а заемщики — сэкономить на обслуживании кредита

Фото: Алексей Павлишак / ТАСС

Сбербанк объявил о запуске комплексного предложения, в рамках которого застройщики смогут перераспределить в пользу покупателей квартир часть скидки по своему кредиту, стимулируя тем самым продажи.

При этом лица, покупающие квартиру в ипотеку, смогут выбрать, как именно они хотят снизить ставку — на весь срок действия кредита или только на период строительства дома. Во втором случае ставка снизится гораздо сильнее, максимальная скидка может составить 4 п.п. В результате, например, для семей с детьми, приобретающих квартиру в ипотеку по госпрограмме, льготная ставка на время строительства составит 1%, а для зарплатных клиентов Сбербанка — 5,3%.

Однако после ввода объекта в эксплуатацию скидка действовать перестанет и ставка вернется к обычному уровню (5% для семей с детьми и 9,3% для зарплатных клиентов).

Заемщики, выбравшие вариант со снижением ставки на все время действия кредита, смогут рассчитывать на скидку в размере до 1,4 п.п.

«Размер аннуитетного платежа уменьшается с учетом сниженной ставки в льготный период, и у покупателя возникает соответствующая экономия на процентах по кредиту: размер процентных выплат уменьшается пропорционально размеру ставки, то есть если ставка уменьшилась с 5 до 1% годовых, то и во столько же уменьшится размер выплачиваемых процентов за месяц действия пониженной ставки», — отмечается в сообщении Сбербанка.