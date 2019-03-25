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Выборы на Украине ,  
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СМИ узнали о планах Порошенко на случай проигрыша президентских выборов
В штабе Петра Порошенко есть запасной план на случай проигрыша на выборах, выяснила «Украинская правда». В этом случае президентская кампания станет подготовкой к избранию в Верховную раду
Петр Порошенко (Фото: Петр Сивков / ТАСС)

В случае проигрыша на выборах президента Украины Петр Порошенко переименует партию и будет делать ставку на выборы в Верховную раду. Об этом пишет «Украинская правда», сотрудники которой побеседовали с источниками в окружении нынешнего президента.

Если Порошенко проиграет, то президентская избирательная кампания «автоматически перейдет» в парламентскую, заявил «Украинской правде» один из участников избирательных совещаний у Порошенко. По словам источников, наиболее нежелательным рассматривается вариант с проигрышем Порошенко в первом туре президентских выборов. Еще один из сценариев — проведение в Верховную раду большого числа депутатов-мажоритарщиков, заявили источники издания.

Также издание без ссылки на конкретный источник указывает, что, если Порошенко проиграет выборы, из названия партии «Блок Петра Порошенко «Солидарность» уберут указание на личность лидера, оставив только вторую часть — «Солидарность». Если ему будет сопутствовать успех на выборах в парламент, первый номер списка своей партии он предложит премьеру Владимиру Гройсману.

Рассчитывают в штабе Порошенко и на то, что к нему присоединятся спикер Верховной рады Андрей Парубий и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов. Также он планирует удержать группу «Удар» Виталия Кличко.

Политика
Против войны, но за победу: что обещают Украине кандидаты в президенты

По данным на 25 марта, среди претендентов на пост президента Украины лидирует шоумен Владимир Зеленский. Среди определившихся за Зеленского готовы проголосовать 32,1% опрошенных. Далее идут действующий президент Петр Порошенко (17,1%), лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко (12,5%) и глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко (10,4%).

Выборы президента Украины пройдут 31 марта.

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Тимошенко, кавээнщик, экс-глава СБУ: кто хочет стать президентом Украины

Автор: Наталья Демченко
Теги: Петр Порошенко, выборы президента, Украина
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