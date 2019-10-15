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«Газпрому» принудительно отключили импортную технику через спутник
В «Газпроме» заявили, что австрийские компрессоры отключили дистанционно и они до сих пор не работают. Компания планирует закупить компрессоры российского производства на замену зарубежным
Фото: Виталий Тимкив / ТАСС

«Газпром» столкнулся с принудительным отключением австрийских компрессоров LMF, сообщил начальник департамента N335 Павел Крылов, передает «Интерфакс».

По его словам, их отключили «дистанционно», и теперь эти компрессоры «стоят мертвым грузом, не работают до сих пор». «Дистанционно через спутник отключено, просто в металлолом превратились», — сказал Крылов.

Взамен зарубежных планируется закупить мобильные модульные компрессорные станции российского производства, предложение уже представило казанское предприятие ЗАО НПП «Компрессор».

Зампредседателя правления «Газпрома» Виталий Маркелов отметил, что экономические показатели оборудования казанского завода, судя по предоставленной информации, выше, чем у зарубежных. Он добавил, что российский образец может быть принят на замену установке LMF.

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Источник в «Газпроме» объяснил РБК, что компрессоров LMF в «Газпроме» не очень много, они используются на мобильных передвижных компрессорных установках при ремонте газопроводов. «Такие компрессоры нужны, чтобы стравливать газ при снижении давления в трубе, не допуская его выбросов в атмосферу и ущерба природе. Их выход из строя может затруднить быстрый ремонт газопроводов в случае аварий или планового ремонта: оборудование требует замены», — сказал он.

По словам другого, близкого к «Газпрому» собеседника РБК, отключить дистанционно компрессор и подобное оборудование может со спутника сам его производитель. «Обычно при заключении сервисного контракта на обслуживание компрессоров можно произвести дистанционно исправление ошибки его работы, отключение также возможно. Не исключено, что оборудование отключили после истечения сроков сервисного контракта или гарантийных сроков. А если оно попало под санкции, то производитель не мог продолжать его обслуживание», — отметил источник. По его словам, у «Газпрома» есть старые компрессоры американского и швейцарского производства, и риск их отключения также не исключен.

«Без компрессоров снижается давление в газотранспортной сети, пропускная способность тоже падает», — отметил еще один собеседник РБК, близкий к «Газпрому». На компрессорных станциях стоят стационарные компрессоры, их отключение было бы критичным для газопроводов, а мобильных — нет, добавил он.

РБК обратился за комментариями в австрийскую компанию LMF.

Мобильные компрессорные станции используются в дочерних обществах ОАО «Газпром» с 2010 года, говорилось в сообщении «Газпрома».

Авторы: Юлия Выродова, Людмила Подобедова
При участии: Александра Юшкявичюте
Теги: «Газпром», Австрия
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