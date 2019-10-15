«Газпрому» принудительно отключили импортную технику через спутник

«Газпром» столкнулся с принудительным отключением австрийских компрессоров LMF, сообщил начальник департамента N335 Павел Крылов, передает «Интерфакс».
По его словам, их отключили «дистанционно», и теперь эти компрессоры «стоят мертвым грузом, не работают до сих пор». «Дистанционно через спутник отключено, просто в металлолом превратились», — сказал Крылов.
Взамен зарубежных планируется закупить мобильные модульные компрессорные станции российского производства, предложение уже представило казанское предприятие ЗАО НПП «Компрессор».
Зампредседателя правления «Газпрома» Виталий Маркелов отметил, что экономические показатели оборудования казанского завода, судя по предоставленной информации, выше, чем у зарубежных. Он добавил, что российский образец может быть принят на замену установке LMF.