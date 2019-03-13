Авиакомпания раскрыла детали переговоров пилотов Boeing перед крушением

Гендиректор Ethiopian Airlines утверждает, что пилот во время полета сообщил диспетчерам о проблемах с управлением самолетом. При этом ни о каких внешних проблемах пилоты не сообщали, подчеркнули в компании

Место крушения Boeing 737 MAX Ethiopian Airlines (Фото: Baz Ratner / Reuters)

Пилоты Boeing 737 MAX Ethiopian Airlines, разбившегося в Эфиопии 10 марта, перед катастрофой сообщали о проблемах в управлении полетом. Об этом Wall Street Journal сообщил генеральный директор компании Тевольде Гебремариам.

Он заявил, что прослушал запись переговоров пилота с диспетчерами. Пилот «сообщил авиадиспетчерам, что у него возникли проблемы с управлением полетом». Он хотел вернуться в Аддис-Абебу, но не говорил ни о каких внешних проблемах с самолетом: например, не говорил о столкновении с птицей, пояснил Гебремариам.

Глава авиакомпании также рассказал, что черные ящики самолета будут отправлены для анализа в Европу. В какую именно страну, пока не решено окончательно. В качестве кандидатов для изучения бортовых самописцев рассматриваются Франция, Германия, Великобритания, а также Европейское агентство авиационной безопасности, которое базируется в Кельне (Германия).

WSJ ранее сообщала, что американские чиновники неофициально настаивали на отправке черных ящиков на анализ в США. Техническое оборудование и специалисты, которые могут заниматься расшифровкой бортовых самописцев, есть лишь у нескольких стран, поясняет газета,