СМИ выложили запись устроенного менеджерам «Газпрома» разноса

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 65,95 -0,03 EUR Бирж. 74,58 0 Brent 66,23 0,75% USD Нал. 66,31 65,61 EUR Нал. 75,04 74,20 USD ЦБ 65,84 0,04 EUR ЦБ 74,42 -0,09 EUR/USD 1,1309 0,0001 BTC/USD Бирж. 3 958,10 6,70 IMOEX 2 479,32 -0,59% RTSI 1 184,15 -0,62% DJIA 25 673,46 -0,52% Nasdaq 7 505,92 -0,93%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Chevron $135 (+8,79%) прогноз Credit Suisse к 06.02.20 Купить
L Brands $31 (+15,37%) прогноз Barclays Capital к 11.01.20 Купить
Юнипро ₽3,16 (+16,69%) прогноз ВТБ Капитал к 05.03.20 Купить
Biogen $401 (+22,04%) прогноз Morgan Stanley к 15.02.20 Купить
МТС ₽300 (+17,12%) прогноз Атон к 04.03.20 Купить
Chevron $135 (+8,79%) прогноз Credit Suisse к 06.02.20 Купить
L Brands $31 (+15,37%) прогноз Barclays Capital к 11.01.20 Купить
Юнипро ₽3,16 (+16,69%) прогноз ВТБ Капитал к 05.03.20 Купить
Biogen $401 (+22,04%) прогноз Morgan Stanley к 15.02.20 Купить
МТС ₽300 (+17,12%) прогноз Атон к 04.03.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 7 марта
USD ЦБ: 65,84 (+0,04) Quote, 06 мар, 12:34
Курс евро на 7 марта
EUR ЦБ: 74,42 (-0,09) Quote, 06 мар, 12:34
ВТБ купил долю Абрамовича в «Первом канале» Бизнес, 11:21 Как превратить завод в салон красоты и центр косметологии премиум-класса РБК и ВТБ, 11:17 На Чукотке самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы Общество, 11:15 Браудер подал жалобу на Swedbank за отмывание денег по «делу Магнитского» Общество, 11:15 Госдума приняла закон о фейковых новостях Политика, 11:06 ВЦИОМ выяснил пожелания женщин к подаркам на 8 Марта Общество, 10:56 Президент «Ромы» обвинил арбитров в «ограблении» после вылета из ЛЧ Спорт, 10:55 Почему лидеры китайского рынка проигрывают молодым конкурентам Pro, 10:48 8 причин начать свое дело: какой бизнес у людей, справившихся со страхом РБК и «Билайн» Бизнес, 10:48 Задержанный в Греции по запросу Киева россиянин вылетел на родину Общество, 10:47 СМИ выложили запись устроенного менеджерам «Газпрома» разноса Общество, 10:23 Женева за кулисами: что обсуждали и обещали в автокомпаниях Авто, 10:20 Зимняя трасса: чем опасна и как по ней правильно ехать РБК и Haval​, 10:18 В Красноярске задержали закидавших мэрию «коктейлями Молотова» Общество, 10:16
Общество ,  
0 
СМИ выложили запись устроенного менеджерам «Газпрома» разноса
Член правления «Газпрома» на закрытом совещании поднял вопрос о недостроенном газопроводе в Ленинградской области, пишут СМИ. В своей речи он использовал нецензурные выражения
Сергей Прозоров (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Член правления «Газпрома» Сергей Прозоров в начале января провел закрытое совещание в Санкт-Петербурге, на котором резко раскритиковал своих подчиненных из-за ситуации с «пропавшей» газовой трубой стоимостью 1,8 млрд руб. в Приозерском районе Ленинградской области. Местное издание 47news опубликовало аудиозапись с этого совещания. На ней, утверждает портал, слышна речь именно Прозорова.

На собрании присутствовали порядка 30 управленцев «Газпрома». Из слов мужчины, которого издание называет Прозоровым, следует, что в руководстве газовой компании знали о нарушениях при строительстве объектов в регионе и, в частности, об исчезновении части газопровода в Приозерске.

Видео: V Sm / Youtube

«Ну, Приозерск — это полный аут, полный. Объект строился по личному указанию Алексея Борисовича [Миллера]. А вы ... (нецензурная версия слова «совсем») не смотрите, а на кой ляд вы все нужны? <…> Кто визировал, кто смотрел? Вы, явно ... (нецензурная версия слова «совсем») не разобравшись, не набрались мужской гордости сказать мне. Это попахивает обманом», — заявил Прозоров.

Он рассказал, что во время инспекции по объектам, которые строятся в Ленинградской области, испытал «неудобство, дискомфорт и расстройство». Он сравнил ситуацию на строительных площадках с 90-ми годами, поскольку увидел «законченные заборы и ворота и дыру сзади, чтобы все тырить».

«Тот позор, который вы допустили при воровстве трубы. Я не могу понять ваших дальнейших действий. <…> Почему до сих пор не убираем потенциальную проблему, что стырят ее остатки? Чего сидим, ждем?!» — заключил он.

В конце совещания член правления «Газпрома» сказал, что не будет оформлять протокол по итогам встречи. Он добавил, что после всех публикаций о пропавшей газовой трубе глава компании Алексей Миллер держит ситуацию на собственном контроле.

РБК направил запрос официальному представителю «Газпрома» Сергею Куприянову.

Общество
Из-за построенного лишь на бумаге газопровода в Ленобласти возбудили дело

Изначально о пропаже трубы на северо-востоке Ленинградской области в 2017 году сообщили издания «Фонтанка» и 47news. В 2012 году «Газпром инвест Запад», который позже переименовали в «Газпром инвест», заключил контракт на строительство трубопровода с петербургской компанией «Омега». Перед подрядчиком поставили задачу построить трубу длиной 129 км, а также четыре газораспределительные станции.

Как рассказывали Русской службе Би-би-си в «Газпроме», за свою работу «Омега» получила 1,69 млрд руб. Сама компания успела лишь построить 40 км газопровода. В «Омеге» Би-би-си указывали, что приостановили работы, поскольку в схему газификации региона внесли изменения. В сентябре 2017 года «Омегу» признали банкротом.

«Утрату результата работ» на одном из участков будущего объекта ранее признавали и в «Газпроме». «Сваренный в нитку газопровод не обнаружен», — написано в документе, размещенном компанией в реестре сведений о банкротствах.

Накануне, 6 марта, в Ленинградской области возбудили уголовное дело из-за невыполнения контракта на строительство газопровода.

В прошлом году за достройку объекта взялся новый подрядчик. За 3 млрд руб он должен завершить объект к концу 2019 года.

Автор: Анна Трунина
Теги: ПАО Газпром, газопровод, трубопровод
Материалы по теме
Из-за построенного лишь на бумаге газопровода в Ленобласти возбудили дело
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter