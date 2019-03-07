СМИ выложили запись устроенного менеджерам «Газпрома» разноса

Член правления «Газпрома» на закрытом совещании поднял вопрос о недостроенном газопроводе в Ленинградской области, пишут СМИ. В своей речи он использовал нецензурные выражения

Сергей Прозоров (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Член правления «Газпрома» Сергей Прозоров в начале января провел закрытое совещание в Санкт-Петербурге, на котором резко раскритиковал своих подчиненных из-за ситуации с «пропавшей» газовой трубой стоимостью 1,8 млрд руб. в Приозерском районе Ленинградской области. Местное издание 47news опубликовало аудиозапись с этого совещания. На ней, утверждает портал, слышна речь именно Прозорова.

На собрании присутствовали порядка 30 управленцев «Газпрома». Из слов мужчины, которого издание называет Прозоровым, следует, что в руководстве газовой компании знали о нарушениях при строительстве объектов в регионе и, в частности, об исчезновении части газопровода в Приозерске.

Видео: V Sm / Youtube

«Ну, Приозерск — это полный аут, полный. Объект строился по личному указанию Алексея Борисовича [Миллера]. А вы ... (нецензурная версия слова «совсем») не смотрите, а на кой ляд вы все нужны? <…> Кто визировал, кто смотрел? Вы, явно ... (нецензурная версия слова «совсем») не разобравшись, не набрались мужской гордости сказать мне. Это попахивает обманом», — заявил Прозоров.

Он рассказал, что во время инспекции по объектам, которые строятся в Ленинградской области, испытал «неудобство, дискомфорт и расстройство». Он сравнил ситуацию на строительных площадках с 90-ми годами, поскольку увидел «законченные заборы и ворота и дыру сзади, чтобы все тырить».