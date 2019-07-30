Эксперты предсказали переход «Яндекса» государству из-за нового закона

Эксперты «Ренессанс-капитала» считают, что переход компании к государственному акционеру неизбежен из-за законопроекта, который ограничивает долю иностранного капитала в интернет-компаниях, узнал Forbes.

Внесенный в Госдуму законопроект об ограничении иностранного участия в значимых российских интернет-ресурсах — это попытка давления на «Яндекс» накануне предстоящих переговоров. Об этом говорится в записке аналитиков «Ренессанс-капитала», посвященном законопроекту, пишет Forbes.

«Никто не хочет, чтобы законопроект прошел, но он представляет собой инструмент, который заставит компанию согласиться на изменения», — говорится в документе.

По мнению экспертов, переход «Яндекса» к государственному акционеру является «неизбежным».

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