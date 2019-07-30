Бизнес , 30 июл, 09:35
0
Эксперты предсказали переход «Яндекса» государству из-за нового закона
Эксперты «Ренессанс-капитала» считают, что переход компании к государственному акционеру неизбежен из-за законопроекта, который ограничивает долю иностранного капитала в интернет-компаниях, узнал Forbes.
Внесенный в Госдуму законопроект об ограничении иностранного участия в значимых российских интернет-ресурсах — это попытка давления на «Яндекс» накануне предстоящих переговоров. Об этом говорится в записке аналитиков «Ренессанс-капитала», посвященном законопроекту, пишет Forbes.
«Никто не хочет, чтобы законопроект прошел, но он представляет собой инструмент, который заставит компанию согласиться на изменения», — говорится в документе.
По мнению экспертов, переход «Яндекса» к государственному акционеру является «неизбежным».
Материал дополняется.
Подпишитесь на рассылку РБК. Рассказываем о главных событиях и объясняем, что они значат.