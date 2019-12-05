Медведев заявил о риске «бессмысленного и беспощадного» бунта в России

В российском обществе существует «мощный запрос на справедливость», заявил в ходе интервью российским телеканалам глава правительства Дмитрий Медведев.
«Этот запрос вылился, в том числе, в различные акции. Само по себе это, наверное, совершенно нормально. Вопрос только в одном — мы с вами прекрасно понимаем, что ни в социальных сетях, ни на площади такие проблемы решить невозможно. Можно заявить о своем мнении, это абсолютно нормально, но заявлять о своем мнении нужно все-таки в порядке, предусмотренном действующими правилами», — сказал Медведев.
Премьер-министр выразил уверенность в том, что правила проведения массовых акций необходимо соблюдать вне зависимости от того, нравятся те или нет.
«Иначе мы можем докатиться до очень опасных ситуаций, которые в нашей стране могут вообще превратиться в плохую проблему. То, что во Франции «желтые жилеты», у нас теоретически может превратиться в бунт, бессмысленный и беспощадный. И об этом государство должно думать», — сказал глава правительства.