«Аэрофлот» пообещал 14 лет платить зарплату семье погибшего стюарда SSJ

«Аэрофлот» будет платить зарплату семье бортпроводника Максима Моисеева, погибшего при пожаре SSJ100. Компания также обещает выплатить его семье единовременную компенсацию в 5 млн руб., как и семьям других погибших

Фото: Лев Федосеев / ТАСС

Авиакомпания «Аэрофлот» намерена выплачивать среднемесячную заработную плату погибшего в катастрофе в Шереметьево бортпроводника Максима Моисеева его семье. Это следует из письма авиакомпании сотрудникам, оказавшемся в распоряжении РБК. О планах компании выплачивать зарплату погибшего сотрудника его семье также сообщил «Дождь».

«Аэрофлот» с мая 2019 года будет ежемесячно перечислять среднемесячную заработную плату Максима с учетом индексации его семье вплоть до совершеннолетия его младшего брата Артема 2015 года рождения», — говорится в документе.

В «Аэрофлоте» подлинность письма РБК подтвердили. Представитель компании отказался раскрыть размер среднемесячной зарплаты погибшего бортпроводника.

Ранее «Аэрофлот» сообщил о решении правления выплатить по 5 млн руб. семьям всех погибших в авиакатастрофе. Из письма авиакомпании следует, что семье Моисеева эта компенсация также будет выплачена. Кроме того, компенсации получат все пассажиры рейса: 1 млн руб. для тех, кому не понадобилась госпитализация, и по 2 млн руб. тем, кто оказался в больнице.