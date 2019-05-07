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Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
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Авиакатастрофа в Шереметьево ,  
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«Аэрофлот» пообещал 14 лет платить зарплату семье погибшего стюарда SSJ
«Аэрофлот» будет платить зарплату семье бортпроводника Максима Моисеева, погибшего при пожаре SSJ100. Компания также обещает выплатить его семье единовременную компенсацию в 5 млн руб., как и семьям других погибших
Фото: Лев Федосеев / ТАСС

Авиакомпания «Аэрофлот» намерена выплачивать среднемесячную заработную плату погибшего в катастрофе в Шереметьево бортпроводника Максима Моисеева его семье. Это следует из письма авиакомпании сотрудникам, оказавшемся в распоряжении РБК. О планах компании выплачивать зарплату погибшего сотрудника его семье также сообщил «Дождь».

«Аэрофлот» с мая 2019 года будет ежемесячно перечислять среднемесячную заработную плату Максима с учетом индексации его семье вплоть до совершеннолетия его младшего брата Артема 2015 года рождения», — говорится в документе.

В «Аэрофлоте» подлинность письма РБК подтвердили. Представитель компании отказался раскрыть размер среднемесячной зарплаты погибшего бортпроводника.

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Ранее «Аэрофлот» сообщил о решении правления выплатить по 5 млн руб. семьям всех погибших в авиакатастрофе. Из письма авиакомпании следует, что семье Моисеева эта компенсация также будет выплачена. Кроме того, компенсации получат все пассажиры рейса: 1 млн руб. для тех, кому не понадобилась госпитализация, и по 2 млн руб. тем, кто оказался в больнице.

Команда рейса SU1492 также получит компенсации. «Каждому из выживших членов экипажа рейса SU1492 компания выплатит по 3 млн руб.», — отмечается в письме.

Все компенсации, перечисленные в решениях компании, будут выделены в дополнение к обязательным страховым выплатам, предусмотренным федеральным законом № 67-ФЗ.

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Вылетевший из Москвы в Мурманск рейс SU1492 совершил аварийную посадку в Шереметьево. На борту были 73 человека, в том числе пять членов экипажа. Самолет во время посадки загорелся, 41 человек погиб, в том числе бортпроводник «Аэрофлота» Максим Моисеев. Он погиб, помогая спастись пассажирам в хвостовой части самолета. Остальные члены экипажа выжили, оба пилота в состоянии средней тяжести были госпитализированы.

Авторы: Тимофей Дзядко, Наталья Демченко
Теги: «Аэрофлот», бортпроводник, погибшие, компенсации
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