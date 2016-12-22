Скандал с Мамаевым и Кокориным. Главное
Общество, 15:59
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Скандал с Мамаевым и Кокориным. Главное
Александра Кокорина и Павла Мамаева вызвали на допрос после нападений в центре Москвы. О драке с чиновниками Минпромторга в «Кофемании» в центре Москвы стало известно накануне. Главное о скандале с футболистами — в обзоре РБК
Павел Мамаев и Александр Кокорин
Что произошло
- 8 октября стало известно о драке в одном из кафе в центре Москвы, в ходе которой футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев избили директора департамента Минпромторга Дениса Пака и гендиректора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина. Пострадавшие госпитализированы. У Пака диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и ушибы.
- Как сообщалось, причиной конфликта стало вызывающее поведение футболистов. Их пытался успокоить персонал заведения, затем один из посетителей сделал им замечание. В ответ спортсмены нанесли ему несколько ударов. Перед этим они несколько раз оскорбили мужчину.
- Позднее, 9 октября, стало известно, что за 40 минут до инцидента в «Кофемании» Кокорин и Мамаев напали на водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой. Группа молодых людей, в числе которых были Кокорин и Мамаев, избили личного водителя ведущей Виталия Соловчука и повредили ее автомобиль.
- МВД возбудило уголовное дело по статье «Побои». Максимальное наказание по ней — два года заключения. Мамаева и Кокорина вызвали на допрос.
Реакция
- Александр Кокорин играет за «Зенит», Павел Мамаев — за «Краснодар». Оба клуба осудили поведение футболистов. В заявлении ФК «Зенит» произошедшее названо отвратительным, руководство пообещало применить наказание к игроку. Пока клуб ждет правовой оценки происшествия. «Краснодар» рассматривает возможность разрыва контракта с Мамаевым.
- РФС заявил, что подобные случаи «бросают тень» на российский футбол.
- Вице-премьер Ольга Голодец, курирующая спорт, назвала поведение Кокорина и Мамаева недопустимым и неспортивным. Она призвала РФС дать более внятную оценку произошедшего.
- Министр спорта Павел Колобков заявил, что «эти ребята не играют в сборной России и, видимо, уже никогда не будут».
- Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обратили внимание на инцидент. «Мы видели достаточно неприятные видеокадры», — заявил он. При этом Песков призвал не поддаваться эмоциям и выразил уверенность, что правоохранительные органы выяснят все обстоятельства дела.
- В российской Премьер-лиге выразили возмущение дракой футболистов и призвали применить к ним самое суровое наказание. «Хулиганам не место в футболе!» — говорится в сообщении РПЛ.