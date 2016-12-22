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Мамаев явился на допрос после угрозы МВД объявить его в розыск
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Мамаев явился на допрос после угрозы МВД объявить его в розыск
Общество, 16:46
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Мамаев явился на допрос после угрозы МВД объявить его в розыск
Футболист «Краснодара» Павел Мамаев явился в полицию. Ранее против него и футболиста «Зенита» Александра Кокорина было заведено уголовное дело о хулиганстве
Фото: Андрей Любимов / РБК

Футболист Павел Мамаев явился в столичное отделение полиции для проведения следственных действий. Об этом РБК сообщил начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Юрий Титов.

«Один из участников конфликтов, произошедших на парковке по ул. 2-я Брестская и в кафе на Большой Никитской, подозреваемый в причинении телесных повреждений гражданам, а именно Павел Мамаев, явился в Главное следственное управление ГУ МВД России по Москве для проведения следственных действий», — сообщил Титов. Он добавил, что сейчас с ним работают следователи. ​

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Павел Мамаев пришел в полицию вскоре после того, как против него и Кокорина было возбуждено уголовное дело по подозрению в хулиганстве (ст. 213 УК РФ). В МВД предупредили, что, если футболисты не явятся на допрос до 18:00, их объявят в федеральный розыск.

По статье о хулиганстве наказание может достигать до пяти лет лишения свободы, а если преступление совершено группой лиц по предварительному сговору, то до семи лет. Ранее по факту конфликтов, в которых участвовали Кокорин и Мамаев, расследовалось уголовное дело по статье 116 УК РФ (побои).

В понедельник, 8 октября, Мамаев, Кокорин и их знакомые вступили в конфликт с посетителями кафе в центре Москвы — главой департамента Минпромторга Денисом Паком и гендиректором ФГУП «НАМИ» Сергеем Гайсиным. Пак попал в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибами, Гайсина также госпитализировали.

Футболисты участвовали еще в одном эпизоде. Незадолго до стычки в кафе на парковке на 2-й Брестской улице был избит водитель ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталий Соловчук. Он попал в больницу с черепно-мозговой травмой и переломом костей носа. Сам водитель заявлял, что опознал в нападавших Кокорина и Мамаева.

Оба инцидента попали на видео и вызвали широкий общественный резонанс. «Краснодар» уже высказал намерение разорваться контракт с Мамаевым, «Зенит» пока не объявлял о каких-либо санкциях против Кокорина.

Адвокат Кокорина Умалат Сайгитов (в прошлом защищал «банду Цапка») заявлял, что его подзащитный сталкивается с «грандиозным давлением» со стороны СМИ и властей.​

Авторы: Егор Губернаторов, Павел Казарновский.
Теги: Павел Мамаев , Александр Кокорин
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