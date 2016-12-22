Глава Минпромторга назвал непозволительным поведение Кокорина и Мамаева

Глава Минпромторга Денис Мантуров назвал непозволительными действия футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, сообщает ТАСС.

«Мне кажется, все в едином мнении, что такое поведение не позволительно никому», — считает Мантуров. Министр отметил, что будет ждать результатов расследования.

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Футболисты 8 октября подрались с директором департамента Минпромторга Денисом Паком и гендиректором ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» (разработчик проекта «Кортеж») Сергеем Гайсиным в кафе в центре Москвы. Пак получил закрытую черепно-мозговую травму и ушибы. До этого инцидента был избит водитель телеведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой, которого в итоге госпитализировали. Возбуждены уголовные дела. Мамаева и Кокорина вызвали на допрос.

Футбольный клуб «Зенит» назвал поведение Кокорина «отвратительным», а «Краснодар» заявил о намерении расторгнуть контракт с Мамаевым. Также стало известно, что футболки с изображением Кокорина исчезли из продажи на сайте фирменного магазина футбольного клуба.