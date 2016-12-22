Колобков призвал Кокорина и Мамаева ответить за свои действия по закону

Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев должны ответить за свои действия по закону, «они не только футболисты, но и обычные граждане». Об этом заявил министр спорта Павел Колобков, сообщает «РИА Новости».

«К сожалению, случай с Кокориным и Мамаевым явно не красит ни этих футболистов, ни весь спорт. Есть закон, который должен соблюдаться всеми гражданами, в том числе и футболистами. Это зона их личной ответственности», — сказал глава Минспорта.

Футболисты 8 октября подрались с директором департамента Минпромторга Денисом Паком и гендиректором ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» (разработчик проекта «Кортеж») Сергеем Гайсином в кафе в центре Москвы.

Перед дракой Мамаев и Кокорин с компанией молодых людей напали на личного водителя телеведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой, он был доставлен в больницу с травмами. Также сообщалось о дебоше футболистов в поезде «Сапсан», однако в РЖД опровергли эту информацию

МВД завело уголовное дело по статье «Побои» (ст. 115 УК России) после драки, футболистов вызвали на допрос. В «Краснодаре» сообщили о намерении разорвать контракт с Мамаевым, в «Зените» сочли «отвратительным» поступок Кокорина.