ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,64 65,71 EUR Нал. 76,59 75,56 USD Бирж. 66,13 -0,13 EUR Бирж. 76,06 -0,09 USD ЦБ. 66,18 -0,22 EUR ЦБ. 76,07 -0,14 EUR/USD 1,15 +0,00 BTC/USD Бирж. 6572,10 -72,90 IMOEX 2444,70 +0,04% RTSI 1164,57 +0,44% Brent 84,87 +0,17% DJIA 26430,57 -0,24% Nasdaq 7739,73 +0,04%
Адвокат Кокорина пожаловался на «грандиозное давление» общества и власти
Лента новостей
Володин поддержал запрет на выезд менеджеров санируемых банков из России 14:31, Экономика Румыния обвинила Россию в использовании Черного моря для «проекции силы» 14:25, Политика Минфин разместил на рынке весь запланированный объем долга 14:23, Финансы Алексей Кашаев — РБК: «Компании, не внедряющие инновации, уйдут с рынка» 14:15, РБК и Schneider Electric «Пожтехника» сделала первую российскую установку кухонного пожаротушения 14:09, Пресс-релизы Бразильца-старовера из Красноярского края депортируют на родину 14:03, Общество Глава Минпромторга назвал непозволительным поведение Кокорина и Мамаева 13:58, Общество Адвокат Кокорина пожаловался на «грандиозное давление» общества и власти 13:48, Общество ВТБ решил купить Саровбизнесбанк 13:48, Бизнес Как стать инвестором, не имея значительного капитала, знаний и времени 13:39, РБК и Сбербанк СК рассказал о версиях убийства следователя МВД в Подмосковье 13:33, Общество Из-за наводнения на Майорке погибли шесть человек 13:27, Общество Автодорожную часть Крымского моста подготовили к зиме 13:26, Общество Темпы прироста рынка страхования жизни замедлялись второй год подряд 13:23, Финансы Сила пчелы: как белорус поставил мед в крупнейшую сеть экомагазинов США 13:22, Свое дело СК заподозрил в мошенничестве поставщика оборудования для взлома iPhone 13:13, Общество Чем определяется ценность мяса и его стоимость 13:07, РБК и Мираторг Футбол, криптовалюты и инвестиции: станет ли блокчейн частью игры 13:07, Крипто Как носить самые модные аксессуары для волос: показывают звезды 13:05, Pink Россия отвергла обвинения в попытке кибератаки на ОЗХО 13:00, Политика СМИ узнали о возможной слежке Петрова и Боширова за Скрипалем в Чехии 12:55, Общество Глава BP предсказал крах энергосистемы ЕС из-за санкций против «Роснефти» 12:49, Экономика «Яндекс» назвал главные предпочтения россиян при заказе доставки еды 12:42, Бизнес «Зенит» изъял из продажи футболки с фамилией Кокорина 12:40, Общество У берегов Крыма сухогруз с украинским экипажем получил пробоину 12:34, Общество Пранкеры дозвонились Кокорину после серии нападений с его участием 12:27, Общество Никакой интриги: что происходит с Формулой-1 12:26, Авто Кудрин предупредил о невыполнимости майского указа при расширении санкций 12:25, Экономика
Адвокат Кокорина пожаловался на «грандиозное давление» общества и власти
Общество, 13:48
0
Адвокат Кокорина пожаловался на «грандиозное давление» общества и власти
Адвокат футболиста Александра Кокорина, который участвовал в двух драках в центре Москвы, считает, что в отношении его клиента проявляется кровожадность, когда речь идет о переквалификации уголовной статьи
Журналисты у здания Главного следственного управления МВД РФ по Москве (Фото: Андрей Любимов / РБК)

В разговоре с РБК адвокат Кокорина Умалат Сайгитов заявил, что на правоохранительные органы со стороны СМИ и власти осуществляется «грандиозное давление»​ с целью переквалифицировать статью в уголовном деле на более жесткую. По его словам, нынешняя трактовка по ст.116 УК «вполне адекватна», а квалификация по ст.213 УК натянута и надуманна.

«Теперь посмотрим, на что горазды наши правоохранители, чтобы угодить общественному мнению. Посмотрим на ту гибкость, которую они позволят себе показать», — сказал адвокат.

По мнению юриста, по отношению к Александру Кокорину и Павлу Мамаеву проявляется «вселенская кровожадность». По словам Сайгитова, он предлагал вместе со своим клиентом прийти на допрос, но ему предложили «подождать с этим».

Ранее Сайгитов заявил агентству «Интерфакс», что Кокорин и Мамаев – «нормальные ребята с нормальным воспитанием», которые «конечно принесут извинения».

Пранкеры дозвонились Кокорину после серии нападений с его участием
Общество

Источник «Интерфакса» утром 10 октября сообщил, что по первой драке с участием футболистов решается вопрос о квалификации произошедшего на ст.112 УК (умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы до пяти лет. Сейчас дело расследуется по ст. 116 УК (побои), предусматривающая при максимально строгом наказании лишение свободы сроком до двух лет.

Видео: 112 / Telegram

В свою очередь Telegram-канал «112» сообщил, что дело могут переквалифицировать не только на ст.112 УК, но и на ст 213 УК (хулиганство), которая предусматривает при максимальном наказании лишение свободы сроком до пяти лет.

Информацию о переквалификации одного из уголовных дел со ст. 116 УК на ст. 112 УК прокомментировал РБК адвокат пострадавшего в драке Пака Генналий Удунян. ​«Ложь», — заявил он на это.

Драки и убийства: за что заводили дела на российских спортсменов Еще 5 фото
Фотогалерея

Ранее МВД возбудило уголовное дело по факту нанесения в одном из кафе в центре Москвы побоев директору департамента Минпромторга Денису Паку и гендиректору ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» Сергею Гайсину. Еще одно дело касается избиения водителя телеведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой, которого в итоге госпитализировали. Позднее он рассказал, что он опознал в напавших на него Кокорина и Мамаева.

Утром 10 октября стало известно о том, что оба дела, связанные с драками в центре Москвы, были переданы в столичный главк МВД.

Авторы: Екатерина Костина, Артем Филипенок, Константин Ткаченко.
Теги: футболисты , драка , Александр Кокорин , Павел Мамаев , УК РФ
Главное
СК заподозрил в мошенничестве поставщика оборудования для взлома iPhone Общество
Материалы по теме
«Зенит» изъял из продажи футболки с фамилией Кокорина Общество
Пранкеры дозвонились Кокорину после серии нападений с его участием Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter