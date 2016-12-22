Адвокат Кокорина пожаловался на «грандиозное давление» общества и власти

Адвокат футболиста Александра Кокорина, который участвовал в двух драках в центре Москвы, считает, что в отношении его клиента проявляется кровожадность, когда речь идет о переквалификации уголовной статьи

Журналисты у здания Главного следственного управления МВД РФ по Москве (Фото: Андрей Любимов / РБК)

В разговоре с РБК адвокат Кокорина Умалат Сайгитов заявил, что на правоохранительные органы со стороны СМИ и власти осуществляется «грандиозное давление»​ с целью переквалифицировать статью в уголовном деле на более жесткую. По его словам, нынешняя трактовка по ст.116 УК «вполне адекватна», а квалификация по ст.213 УК натянута и надуманна.

«Теперь посмотрим, на что горазды наши правоохранители, чтобы угодить общественному мнению. Посмотрим на ту гибкость, которую они позволят себе показать», — сказал адвокат.

По мнению юриста, по отношению к Александру Кокорину и Павлу Мамаеву проявляется «вселенская кровожадность». По словам Сайгитова, он предлагал вместе со своим клиентом прийти на допрос, но ему предложили «подождать с этим».

Ранее Сайгитов заявил агентству «Интерфакс», что Кокорин и Мамаев – «нормальные ребята с нормальным воспитанием», которые «конечно принесут извинения».

Источник «Интерфакса» утром 10 октября сообщил, что по первой драке с участием футболистов решается вопрос о квалификации произошедшего на ст.112 УК (умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы до пяти лет. Сейчас дело расследуется по ст. 116 УК (побои), предусматривающая при максимально строгом наказании лишение свободы сроком до двух лет.

Видео: 112 / Telegram

В свою очередь Telegram-канал «112» сообщил, что дело могут переквалифицировать не только на ст.112 УК, но и на ст 213 УК (хулиганство), которая предусматривает при максимальном наказании лишение свободы сроком до пяти лет.

Информацию о переквалификации одного из уголовных дел со ст. 116 УК на ст. 112 УК прокомментировал РБК адвокат пострадавшего в драке Пака Генналий Удунян. ​«Ложь», — заявил он на это.

Ранее МВД возбудило уголовное дело по факту нанесения в одном из кафе в центре Москвы побоев директору департамента Минпромторга Денису Паку и гендиректору ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» Сергею Гайсину. Еще одно дело касается избиения водителя телеведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой, которого в итоге госпитализировали. Позднее он рассказал, что он опознал в напавших на него Кокорина и Мамаева.

Утром 10 октября стало известно о том, что оба дела, связанные с драками в центре Москвы, были переданы в столичный главк МВД.