«Зенит» назвал отвратительным поведение Кокорина

Поведение Александра Кокорина в клубе сочли «отвратительным», однако говорить о том, какое наказание последует за участие футболиста в драке с чиновником Минпромторга и избиении водителя, отказались

Александр Кокорин (Фото: Евгений Васильев / Интерпресс / ТАСС)

Футбольный клуб «Зенит» прокомментировал поведение своего игрока Александра Кокорина, заявление опубликовано на сайте клуба.

«В настоящий момент руководство «Зенита» и болельщики не чувствуют ничего, кроме разочарования, что один из наиболее талантливых футболистов страны повел себя отвратительно», — говорится в заявлении «Зенита».

В команде также отметили, что «с человеческой и эмоциональной точек зрения подобный инцидент вызывает только стыд». «Сейчас мы не считаем необходимым говорить о наказании игрока со стороны клуба. Оно последует», — подчеркивает клуб. Пока же «Зенит» ожидает «правовой оценки соответствующих органов».

8 октября стало известно, что футболист «Зенита» Александр Кокорин и игрок «Краснодара» Павел Мамаев поспорили с двумя госслужащими. За словесным конфликтом последовала стычка, во время которой футболисты нанесли госслужащим удары. В результате инцидента пострадали директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Денис Пак и генеральный директор ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин.

Это второе заявление «Зенита» после драки с участием Кокорина в московском кафе: ранее клуб осудил участие игрока «в инциденте», а также выразил надежду, что правоохранительные органы проведут расследование. После инцидента в кафе МВД завело уголовное дело по статье «Побои».

Футбольный клуб «Краснодар» сообщил о планах разорвать контракт с Павлом Мамаевым. «К сожалению, контракты составлены таким образом, что они максимально защищают профессиональных спортсменов. Но мы сделаем всё, чтобы этого добиться», — говорится в заявлении клуба.

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В «Краснодаре» также сообщили, что подвергнут Мамаева максимальному штрафу и отстранят от тренировок с первой командой.

Утром 9 октября также стало известно, что перед дракой с чиновником Минпромторга и главой научного центра НАМИ футболисты, предположительно, принимали участие в нападении на водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой. По данным «МК», водитель, ожидавший Ушакову в центре Москвы, увидел, как пять человек «хулиганили на проезжей части», и сделал им замечание. После этого молодые люди вытащили его из машины и избили. Водитель находится в больнице.

Драку с участием футболистов также прокомментировал министр спорта Павел Колобков. По его словам, у произошедшего «не может быть смягчающих обстоятельств». «Полагаю, владельцы клубов, которые они представляют, тоже сделают выводы», — добавил министр.

Курирующая спорт вице-премьер Ольга Голодец сообщила журналистам, что считает поведение Кокорина и Мамаева недопустимым и неспортивным, сообщил корреспондент РБК. «Я жду более внятной реакции от Российского футбольного союза, от футбольной общественности с осуждением поступка людей, которые являются звездами футбола и должны давать пример будущему поколению», — сказала она.

​Кокорин и Мамаев — бывшие игроки сборной России.