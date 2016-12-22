Адвокат избитого Кокориным и Мамаевым чиновника рассказал о его состоянии

У директора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака, избитого накануне футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым, диагностированы закрытая черепно-мозговая травма и ушибы, заявил адвокат чиновника Геннадий Удунян. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
«У моего доверителя закрытая черепно-мозговая травма, ушибы. Возбуждено уголовное дело по статье «Побои». Мы однозначно будем добиваться того, чтобы статья была переквалифицирована, потому что эти люди, представляющие опасность», — заявил Удунян.
Представитель Пака также добавил, что его клиенту сломали зуб.
Об избиении футболистами «Зенита» Кокориным и игроком «Краснодара» Мамаевым чиновников Минпромторга в кафе в центре Москвы стало известно 8 октября. «Интерфакс» со ссылкой на источники сообщил, что причиной драки стал словесный конфликт. Пострадавшими оказались директор департамента Минпромторга Денис Пак и генеральный директор ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» (разработчик проекта «Кортеж») Сергей Гайсин. Полиция возбудила уголовное дело по ст. 115 УК (побои).